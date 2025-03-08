Erdoğan'ın 8 Mart'ta hedefi İstanbul Sözleşmesi: 'Muhalefetin hiçbir temeli bulunmuyor'

Yayınlanma: 08.03.2025 - 20:55

Güncelleme: 08.03.2025 - 20:55

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü nedeni ile düzenlenen iftar yemeğinde konuştu.

Erdoğan burada yaptığı konuşmasında ana muhalefeti 'İstanbul Sözleşmesi' üzerinden hedef aldı. Erdoğan, "Muhalefetin, özellikle ana muhalefet partisinin İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili iddialarının hiçbir temeli bulunmuyor. Kadına yönelik şiddete karşı farkındalığı artırmaya herkesten evvel kendi kadrolarınızdan, kendi belediyelerinizden başlayın. 6284 sayılı kanun şiddetle mücadele konusunda ihtiyaç duyulan yaptırımı, cezayı barındırıyor. Bunun için biz sözleşme değil, kanun yaşatır diyoruz" ifadelerini kullandı.

"ANA MUHALEFET PARTİSİNİN GENEL BAŞKANI..."

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"Meclis üyesi hanım kardeşimize yönelik sergilenen küstahlık ve faşizm, 28 Şubat zihniyetinin CHP'de hala devam ettiğini bir kez daha göstermiştir. Ana muhalefet partisinin genel başkanı kadın düşmanı arıyorsa sağa sola sataşmasın, gitsin önce aynaya baksın, partisinin kötü siciliyle yüzleşsin. CHP kadın düşmanı bir partidir. CHP, kadınların fikirlerini, özgürce ifade etmesine tahammülü olmayan baskıcı, nobran, faşist bir siyasi teşekküldür."

Erdoğan ayrıca sokak hayvanları ile ilgili, "Büyüyen bu sorunun çözümü noktasında muhalif, iktidar fark etmeksizin tüm yerel yönetimlerin el birliği içinde çalışması gerekiyor" şeklinde konuştu.