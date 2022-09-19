Sosyal konut başvurularında yeni uygulama başladı
Sosyal konut projesinde bugünden itibaren, TC kimlik numarasının son hanesine göre başvuru yapma zorunluluğu kaldırıldı.
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından inşa edilecek "İlk Evim, İlk İş Yerim" sosyal konut projesine başvurular, 14 Eylül'de gece saatlerinde e-Devlet’ten başladı.
Başvurular projelerin bulunduğu illerdeki Ziraat Bankası ve Halk Bankasının yetkili şubelerinden yapılmaya devam ediyor.
Sosyal konut projesi için e-Devlet üzerinden yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişimi engellememesi için kademeli alınan başvurular kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının son hanesine göre yapıldı.
Bugünden itibaren herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecek.
Konut tipi 2+1 ve 3+1 ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacak. Hak sahiplerinin konut tipleri, ihale yapıldıktan sonra kura ile belirlenecek.
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