Erdoğan'ın 'Adalar' kararı İBB'nin yetkisi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na verildi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, kıyı kenar çizgisi esas alınarak hazırlanan ve kroki ile sınırları gösterilen alanın Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak tespit ve ilan edildiği belirtildi.

Karar ilişkin açıklama yapan İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün, bu karar ile birlikte, Adalar’da imar planı yapma ve onaylama yetkisinin İBB elinden alınarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na verildiğini söyledi.

“Bugün yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile ‘Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Alanı’ ilan edildi.

Bu durumun çok kritik bir sonucu var:

Adalar’da imar planı yapma ve onaylama yetkisi İBB elinden alınarak Bakanlığa geçmiştir!

Şimdi bunu madde madde irdeleyelim:

Adalar’ın yıllardır bir imar planı bulunmuyor.Göreve geldikten itibaren hızla çalışmaları başlatıp, Türkiye’de ilk kez yürütülen katılımcı bir süreçle Adalar’ın Nazım İmar Planlarını hazırlayıp Haziran 2021’de İBB Meclisi’ne sunduk.

Yine Türkiye’de ilk kez, Adalar’ın geleceğini ortak akılla belirleyen, vizyon ve politikaları ortaya koyan bütüncül, yenilikçi, katılımcı ve korumacı bir yaklaşımla ‘Adalar Strateji Belgesi’ni hazırladık, kamuoyuna ve Meclis’e sunduk.

Tüm bunlara ilişkin hızla karar alınıp, Adalar’ı korumak adına sürecin devam etmesini beklerken, bugünkü karar ile birlikte Adalar’daki imar planı yapma, onaylama ve ilgili diğer uygulamaları yürütme yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na geçmiş oldu.

Adalar’ın tamamı sit alanı. Doğal Sit ve Kıyı Alanlarında plan onama yetkisi de zaten Bakanlığa ait.

Peki bu kararla ne değişti?

Şimdiye kadar planlar İBB tarafından yapılıp, Meclis kararı ile Bakanlığa gidiyordu.

Artık, İBB ve ilçe belediyesi bütün yetkisini kaybetti!

Marmara Denizi’nin korunması son derece hayati!

Ama Marmara Denizi’ni kirleten Adalar değil.

İmar planlarının yetkisini alarak da bu gidişata önlem almak hiç mümkün değil.

Kurumlar arası eşgüdüm, strateji planı, bütünleşik kıyı yönetimi gerekli.

Ve bunları yapmaya engel de yok!

2013 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Yassıada ve Sivriada’nın planları yapıldı. 2015’te Kongre ve Turizm Merkezi olarak inşaatları başladı.

Son halinin fotoğrafını da buraya bırakayım:”