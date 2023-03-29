Erdoğan’ın adaylığına itirazlar yükseldi

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 04:00

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), geçici cumhurbaşkanı aday listesini yayınladı. Listede Cumhurbaşkanı Erdoğan da yer aldı. İYİ Parti, Liberal Demokrat Parti, Memleket Partisi ve Zafer Partisi başta olmak üzere siyasi partiler ile hukukçular Turgut Kazan ve Ömer Faruk Eminağaoğlu’nun da arasında olduğu çok sayıda yurttaş, YSK’ye ve ilçe seçim kurullarına giderek Erdoğan’ın üçüncü kez adaylığına itiraz etti.



İtirazları değerlendirecek olan YSK, 31 Mart’ta kesin listeyi yayınlayacak. Böylece adaylıklar netleşecek. YSK’nin kesin nitelikteki kararına itiraz yolu ise bulunmuyor. Bu nedenle seçime YSK’nin yayınlayacağı kesin listedeki adaylar ile gidilecek. Hukukçu Mehmet Köksal, YSK’ye “anayasaya uygun davranma ve karar verme” çağrısı yaptı. “Anayasanın 101 ve 116. maddeleri birlikte değerlendirildiğinde, Erdoğan’ın üçüncü kez aday olması mümkün değil” dedi.

Eski Ankara Baro Başkanı Hakan Canduran da “YSK, anayasa maddelerini tekrar tekrar gözden geçirmeli. Anayasa maddeleri hiçbir şekilde yoruma tabi hükümler içermiyor. Net ve açık hükümler içeriyor. Adaylık kararı anayasaya aykırı” ifadelerini kullandı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise Meclis’te açıklama yaptı. Şentop, “14 Mayıs’taki seçim 30 Nisan 2018’den sonraki ikinci seçimdir, üçüncü değil. sorun yok” dedi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise Erdoğan’ın adaylığının önünde hiçbir engel olmadığını iddia etti.