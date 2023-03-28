Son dakika... Cumhurbaşkanlığı seçimi geçici aday listesi Resmi Gazete’de

Son dakika gelişmesi... Cumhurbaşkanlığı seçimi geçici aday listesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı seçimi geçici aday listesine 29 Mart’a kadar itiraz edilebilecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 00:13
Son dakika... Cumhurbaşkanlığı seçimi geçici aday listesi Resmi Gazete’de
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Cumhurbaşkanlığı seçimi geçici aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Listede Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan isimleri yer aldı. Geçici aday listesine 29 Mart saat 17.00'ye kadar itiraz edilebilecek.

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