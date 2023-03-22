Erdoğan'ın adaylık başvurusunda MHP'li ismi kızdıran soru

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 08:28

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 08:28

AKP Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşlerinden Sorumlu Başkanı Ali İhsan Yavuz, MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay ve MHP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimleri için olan adaylık belgesini YSK'ya teslim etti.

SORU SİNİRLENDİRDİ

Çıkışta kameralar karşısına geçen heyet, açıklamalarda bulunup "Hayırlı olsun" temennilerini iletti.

Verilen mesajların ardından bir gazeteci, heyetteki partililere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık tartışmalarıyla ilgili bir soru yöneltmek istedi. MHP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, soruyu duyar duymaz "Geç bunları geç" dedi.