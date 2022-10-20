Erdoğan’ın 'Alisiz Alevilik' açıklaması nedeniyle açılan dava reddedildi
Erdoğan'ın, 5 Aralık 2021’deki “Almanya’da özellikle Alevilikten öte Alisiz Alevilikle adeta yeni bir din ihdası öne sürülüyor” sözleri nedeniyle açılan tazminat davası reddedildi. Avukat Oya Aydın, ret kararının duruşma başlamadan önce yazıldığını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın “Alisiz Alevilik” açıklaması nedeniyle açılan tazminat davası reddedildi. Avukat Oya Aydın, ret kararının duruşma başlamadan önce yazıldığını ve hâkimin katibe “Kararı aç, kopyala, yapıştır” dediğini belirterek “Hukuken kabul edilebilir değil. Adil yargılanma hakkına aykırı bir yargılama oldu” dedi.
Erdoğan, 5 Aralık 2021’de “Almanya’da özellikle Alevilikten öte Alisiz Alevilikle adeta yeni bir din ihdası öne sürülüyor. Ciddi de onlara para desteği veriyorlar” demiş, Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu, Erdoğan’ın bu sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulunmuştu. Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olması nedeniyle dilekçe işleme konmazken federasyon, Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuş, ardından da konuşma nedeniyle tazminat davası açmıştı. Davanın ilk duruşması dün Ankara 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Yaklaşık bir saat süren dava reddedildi.
"AYKIRI BİR YARGILAMA"
Aydın, “Karar bizim için sürpriz olmadı çünkü cumhurbaşkanına karşı açılmıştı. Türkiye’de mahkemelerin ve yargının bağımsız ve tarafsızlığına dair kuşkular çok güçlü. En azından duruşma yapılmasını umuyorduk ancak duruşmanın sonunda hâkimin, kararı daha önce yazıp bilgisayarına kaydettiğini, katibe de ‘Kararı aç, kopyala, yapıştır” dediğini işittik” dedi. Durumun, adalet sistemi açısından üzücü olduğunu vurgulayan Aydın, “Adil yargılanma hakkına aykırı bir yargılama oldu” diye konuştu.
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