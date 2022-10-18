Erdoğan'a tazminat davası açılmıştı: 'Alisiz Alevilik' sözleri yargıda

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın “Alisiz Alevilikle adeta yeni bir din ihdası öne sürülüyor” sözleri nedeniyle açılan tazminat davası yarın görülecek.

ANKARA / Cumhuriyet
18 Ekim 2022 Salı, 20:16
Erdoğan'a tazminat davası açılmıştı: 'Alisiz Alevilik' sözleri yargıda
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Erdoğan, 5 Aralık 2021’de “Almanya’da özellikle Alevilikten öte Ali’siz Alevilikle adeta yeni bir din ihdası öne sürülüyor. Ciddi de onlara para desteği veriyorlar” dedi.

Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu, Erdoğan’ın bu sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Erdoğan’ın cumhurbaşkanı olması nedeniyle dilekçe işleme konmazken federasyon Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.  


Erdoğan Alevi Alevilik Alevi Birlikleri Federasyonu Almanya

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