Erdoğan'a tazminat davası açılmıştı: 'Alisiz Alevilik' sözleri yargıda
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın “Alisiz Alevilikle adeta yeni bir din ihdası öne sürülüyor” sözleri nedeniyle açılan tazminat davası yarın görülecek.
Erdoğan, 5 Aralık 2021’de “Almanya’da özellikle Alevilikten öte Ali’siz Alevilikle adeta yeni bir din ihdası öne sürülüyor. Ciddi de onlara para desteği veriyorlar” dedi.
Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu, Erdoğan’ın bu sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu.
Erdoğan’ın cumhurbaşkanı
olması nedeniyle dilekçe işleme
konmazken federasyon Anayasa
Mahkemesi’ne başvurdu.
Video Haberler
- Misinaya takılan Sakarmeke kuşu kurtarıldı
- Hedef uçak 'Şimşek', süpersonik uçağa dönüştürülecek
- Gökdelenler arasında otlayan hayvanlar
- 25 milyonluk servet, araç mezarlığında çürüyor
- Hava yoluyla gelen turist sayısı 12 milyonu aştı
- Alanya Kalesi'nde dalgalarla ortaya çıkan büyük keşif!
- Uçan arabalar için yapay zeka projesi
- Çay Ocağının Maskotu Oldu
- Hem artan fiyatlara, hem zamana karşı direniyor
- 45 yıldır sürdürüyorlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Kapadokya'da 'balon' dehşeti: Ölü ve yaralılar var!
- 'Kasımı beklesin bütün vatandaşlarım'
- Erdoğan'dan partisine talimat
- 'Erdoğan'ın aday olmasının tek yolu...'
- Ünlü şarkıcı konser esnasında hayatını kaybetti!
- 'Tarihin en çok para getiren...'
- Ankara’nın F-35 stratejisinde değişim
- Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor: Son uyarı yapıldı
- Sunucu Bülent Özveren yaşamını yitirdi
- Dev 'FETÖ' operasyonu: Yüzlerce gözaltı