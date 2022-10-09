Alevi kurumlardan Erdoğan'a tepki: 'Aleviliğe darbedir'
Alevi kurumları, Garip Dede Dergâhı’nda, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılacağını duyurduğu Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’na ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, “Bu, Alevi dinselliğine yönelik darbe ve el koyma girişimidir” dedi.
Alevi kurumları, Garip Dede Dergâhı’nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılacağını duyurduğu Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’na ilişkin açıklama yaptı.
Kurumlar adına açıklamayı yapan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Başkanı Cuma Erçe, “Cumhurbaşkanının açıkladığı paketin, Alevilere yönelik ‘demokratik bir reform’ paketi değil, tam tersine Alevilere antidemokratik bir saldırı olduğunu beyan ederiz. Demokratikleşme peşinde olanlar, öncelikle Alevi toplumuna, onların meşru kurumlarına kulak vermekle, onları muhatap kabul etmekle işe başlamalıdır. Bu körlük ve sağırlık içinde ‘Ben yaptım oldu’ diyerek açıklanan her paket geleneksel, antidemokratik, sağcı devlet refleksinden başka bir şey olmayacaktır” ifadelerini kullandı.
Erçe, “Bu, devletin Alevi kurumsallaşmasına, Alevi dinselliğine yönelik darbe ve el koyma girişimidir. Halkın seçilmiş temsilcilerinin yerine kayyum atanmasına nasıl karşıysak Alevi toplulukların öz be öz kendi mekânları, kendi ibadethaneleri olan cemevilerine de devletin el koymasına aynı şiddet ile karşıyız” diye konuştu.
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