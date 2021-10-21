Erdoğan'ın Angola ziyaretindeki görüntüleri gündem oldu
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Angola'da mevkidaşı Joao Manuel Gonçalves Lourenço ile bir araya geldi. Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan'ın görüntüleri gündem oldu.
Erdoğan, 18 Ekim'de resmi ziyarette bulunduğu Angola'nın başkenti Luanda'da Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço ile bir araya geldi.
Liderler heyetler arası görüşmenin ardından iki ülke arasında imzalanan iş birliği anlaşmalarının imza törenine katıldı.
Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan'ın kameralar karşısında uyuyakaldığı görüldü.
İşte o görüntüler:
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