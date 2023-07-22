Erdoğan'ın atama kararları Resmi Gazete'de
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla bazı büyükelçilerin atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre, Paraguay Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Konsolosluk İşleri Genel Müdür Yardımcısı Yavuz Kül'ün, Fransa Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Yunus Demirer'in atanmasına karar verildi.
Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği'ne Nevzat Uyanık, Mısır Arap Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Salih Mutlu Şen, İspanya Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Nüket Küçükel Ezberci, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Muhammet Mücahit Küçükyılmaz atandı.
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