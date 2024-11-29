Yayınlanma: 29.11.2024 - 00:46

Güncelleme: 29.11.2024 - 00:51

Erdoğan'ın atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nde değişiklikler şöyle sıralandı:

Bingöl İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan ve Iğdır İl Emniyet Müdürü Erden Sakarya görevden alındı.

YENİ ATAMALAR

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğüne, Bilecik İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne ise Hakan Yılmaz atandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğüne, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici; Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne ise Ordu İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy atandı.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğüne Ahmet Acar atanırken Iğdır İl Emniyet Müdürlüğüne ise Niyazi Turgay atandı.

DEVLET DENEME KURULU'NDA ATAMALAR

Devlet Denetleme Kurulu Üyeliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri ile 5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 10'uncu maddesi gereğince Cengiz Aydın, Semih İsa Çamurtaş ve Osman Öztürk atandı.

NE OLMUŞTU?

Görevden alınan Iğdır İl Emniyet Müdürü Erden Sakarya'nın DEM Partili Iğdır Belediyesi tarafından "usulsüz işe alındıkları" gerekçesiyle işlerine son verilen işçilerin eylemini ziyaret edip destek açıklaması yapması tartışma konusu olmuştu.

DEM Parti Genel Başkan Yardımcısı Rüştü Tiryaki, Iğdır İl Emniyet Müdürünün belediye önünde eylemi ziyareti sırasında kullandığı ifadelere tepki göstermişti. Tiryaki, "Emniyet Müdürü devletin, kentin emniyet müdürü değil, AKP’nin koruma müdürü mübarek" demişti.