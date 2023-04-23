Erdoğan'ın Bursa mitingi için katılım zorunluluğu

Yayınlanma: 23.04.2023 - 11:39

Güncelleme: 23.04.2023 - 11:50

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 24 Nisan'da Bursa’nın Gemlik ilçesinde yapacağı miting öncesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi personeline gönderdiği mesajla mitinge katılımı zorunlu tuttu.

Birleşik Kamu-İş Bursa İl Başkanı Özkan Rona, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Devlet memurlarına yine siyasi miting zorlaması. Miting olduğu için 24 Nisan Pazartesi sadece zorunlu hizmetleri yürütecekmiş. Alinur Aktaş belediye personelini kapıkulunuz mu sandınız? Bu talimatı kim verdi?" diyerek tepki gösterdi.

Belediye tarafından gönderilen mesajda şu ifadeler yer aldı:

“Bildiğiniz üzere pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımız 12.30’da Gemlik Meydanı’nda olacaklar. Bizler de zorunlu hizmetleri yürütmekle görevli personel dışındaki tüm personelimizle orada olacağız. Bu nedenle tüm birimlerimizin personel ayarlamalarını ivedilikle yaparak pazartesi günü toplu hareket edilecek şekilde hazırlıklarını yürütmelerini rica ediyorum.”