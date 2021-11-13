Erdoğan'ın CHP'li belediyelerini hedef alan 'elektrik' açıklamalarına Seyit Torun'dan yanıt
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugünkü “CHP’li belediyeler elektrikte verdikleri sözleri tutmadılar” açıklamalarına yanıt verdi. Torun, “Erdoğan akıl tutulması yaşıyor. İktidarın sorumluluğundaki elektrik zamlarını da belediyelerimize yıkmaya yeltenerek, sorumluluktan kaçmaya çalışıyor. Ne yaparsan yap sorumluluktan kurtulamazsın” dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, bugün Çanakkale’de yaptığı, “CHP’li belediyeler elektrikte verdikleri sözlerin hangisini tuttular. Hiçbir şey yok” yönündeki açıklamalara yanıt verdi.
Torun, şu açıklamaya yaptı:
“AKIL TUTULMASI YAŞIYOR"
"Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Erdoğan, açık bir akıl tutulması yaşıyor. Her fırsatta belediyelerimizi karalamaya çalışan Erdoğan artık iftiralarında sınır dahi tanımıyor. Şimdi de çıkmış, tamamen siyasi iktidarın sorumluluğunda bulunan elektrik zamlarını da belediyelerimizin üzerine yıkmaya yeltenerek, sorumluluktan kaçmaya çalışıyor.
İKTİDARDA OLDUĞUNU UNUTMUŞ
Erdoğan, ‘CHP’li belediyeler elektrikte verdikleri sözleri tutmadılar’ diyecek kadar gerçeklerden kopuk hale geliyor. Herhalde yakında gideceğini gören Erdoğan şimdiden iktidarda olduğunu da unutmaya başlamış. Kendisine görevini hatırlatmak yine bize düşüyor. Son bir yılda elektrik faturalarına 3 kez zam yapan sensin Sayın Erdoğan. Ne yaparsan yap bunun sorumluluğundan kurtulamazsın. Milletin belini büken elektrik zamlarının yarattığı mağduriyetleri, algı oyunlarıyla kapatamazsın. Bu zamların sorumlusu sensin.
SİZ ZAM YAPARSINIZ BİZ DESTEK OLURUZ
Genel Başkanımızın önerileri sonrasında elektrik faturalarındaki TRT payını kaldırmak zorunda kalan Erdoğan şunu da unutmamalıdır. Belediyelerimiz kara kışta, iktidarın yaptığı zamlar nedeniyle faturalarını ödeyemeyen vatandaşlarımıza yardımcı olacaktır. Siz zam yaparsınız, biz destek oluruz. Farkımız budur.”
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