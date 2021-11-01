Erdoğan’ın gitmediği Glasgow’a İmamoğlu gidecek

01 Kasım 2021 Pazartesi, 22:21

Fosil yakıtlardan vazgeçmeleri ve küresel ısınmayı dengelemeleri gibi konularda dünya liderlerine baskı görevi üstlenmesi beklenen, Birleşmiş Milletler'in düzenlediği Dünya İklim Zirvesi (COP26) İskoçya’nın Glasgow kentinde başladı.

Geçen yıl pandemi koşulları nedeniyle ertelenen zirve bu sene 31 Ekim-12 Kasım tarihleri arasında düzenleniyor. Liderlerin ve diplomatların katıldığı zirvede iklimdeki tehlikeli değişikliği yavaşlatmak için anlaşmalar konuşuluyor.

İMAMOĞLU ZİRVEYE KATILACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'un sosyal medyadan yaptığı paylaşıma göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, COP26 İklim Zirvesi’nde, BM ve C40'ın davetlisi olarak 2 ayrı panelde konuşacak.

Ongun paylaşımında, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Birleşmiş Milletler'in ev sahipliğinde Glasgow'da düzenlenen COP26 İklim Zirvesi’nde, BM ve C40'ın davetlisi olarak 2 ayrı panelde konuşarak İstanbul’u temsil edecek" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'IN HAREKET ETMESİ BEKLENİYORDU

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi'nin ardından Glasgow'daki iklim zirvesine hareket etmesi beklenirken, Türkiye'ye geri dönmüştü.

Anadolu Ajansı'nda yer alan haberde Erdoğan'ın dönüşünün nedeni ilgili bilgi yer almazken, Reuters'ın bir yetkiliye dayandırdığı habere göre; Erdoğan planlanmayan dönüşü protokol sorunları nedeniyle yaptı.