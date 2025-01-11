Erdoğan'ın görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Yayınlanma: 11.01.2025 - 00:07

Güncelleme: 11.01.2025 - 00:24

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlarının yer aldığı Resmi Gazete yayımlandı.

Buna göre, birçok büyükelçiliğe yeni atamalar yapıldı. Erdoğan'ın büyükelçilik atamaları şu şekilde:

Azerbaycan Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Birol Akgün,

Mozambik Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ferhat Alkan,

Ürdün Haşimi Krallığı Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yakup Caymazoğlu,

Almanya Federal Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Gükhan Turan,

Küba Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Aytaç Yılmaz,

Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Lütfullah Göktaş atandı.

Erdoğan ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Mustafa Alpaslan'ı görevden aldı yerine Mehmet Yerlikaya'yı atadı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NA ATAMALAR

Dışişleri Bakan Yardımcılığına Zeki Levent Gümrükçü atandı. Dışişleri Bakanlığı'na yapılan diğer atamalar ise şu şekilde yer aldı: