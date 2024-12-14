Erdoğan'ın grev yasağı kararına tepkiler sürüyor: 'Metal işçilerinin yanındayız'

Yayınlanma: 14.12.2024 - 15:28

Güncelleme: 14.12.2024 - 15:39

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'milli güvenliği bozucu nitelikte' olduğu gerekçesiyle metal işçilerinin grevlerini 60 gün süreyle yasaklamasına yönelik tepkiler sürüyor.

DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası, grev yasağını anayasa ihlali olarak nitelendirdi ve yasağa rağmen hak mücadelelerini sürdüreceklerini duyurdu.

Birçok sendika da yasak kararına şu paylaşımlar tepki gösterdi:

GENEL-İŞ SENDİKASI

"Anayasa Mahkemesi aldığı kararlarda soyut bir 'milli güvenliğe tehdit' iddiasıyla grevlerin ertelenmesini 'Anayasa’nın 51. maddesinde güvence altına alınan sendika hakkının ihlali' olarak değerlendirmiştir. Grev yasakları Anayasa’ya aykırıdır."

TÜRKİYE GAZETECİLER SENDİKASI

"Hukuk dışı bir şekilde grevleri yasaklanmaya çalışılan metal işçilerinin yanındayız! Anayasa Mahkemesi’nin kararları ortadadır.

Soyut bir 'milli güvenliğe tehdit' gerekçesiyle grev ertelemesi, 'Anayasa’nın 51. maddesinde güvence altına alınan sendika hakkının ihlali' anlamına gelir. Kimse Anayasadan üstün değildir!"

POLONEZ DİRENİŞİ

"Bizlere anayasal hakkımız olan sendikalı olma hakkı tanınmıyor. Metal işçilerinin anayasal grev hakkı Cumhurbaşkanlığı tarafından yasaklanıyor. Anayasal haklarına sahip çıkan ve grev yasağını tanımayan metal işçilerinin yanındayız."

NAKLİYAT-İŞ SENDİKASI

"Grevler Yasaklanamaz. Sendikamız Genel Sekreteri Erdal Kopal ve işten atılan üyemiz HÖDLMAYR LOJİSTİK işçileri, Scnheider Elektirik grevi ile dayanışma içinde. Yaşasın Sınıf Dayanışması"

LİMTER-İŞ SENDİKASI

"Burjuvazi ve iktidar metal işçilerini kavgaya davet etti. Daveti kabulümüzdür. Toplu sözleşme hakkımız, grev silahımız. Grev hakkı için metalde greve devam!"

SOL PARTİ İSTANBUL

"Resmî Gazete’de yayımlanan 9231 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile metal işçilerinin grevini yasaklamak isteyen tek adam rejimi sınıfsal tercihini bir kez daha ortaya koymuştur.

Bu tercih sermayeden yana patrondan yana ezenden yanadır! Ne yaparlarsa yapsınlar başaramayacaklar. Metal işçisi kararlı, Birleşik Metal-İş kararlı! Zafer Direnen Emekçinin Olacak!"

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

"Grev yasakları kabul edilemez. Partimiz, yasağa karşı mücadelesini sürdürecek, metal işçilerinin yanında olacak."

DEM PARTİ

"Erdoğan’ın milli güvenlikten anladığı şey, yurttaşın ve emekçinin güvenliği değildir; ucuz işçiliğin kalıcılaştırılması, ücretler arasındaki eşitsizliğin sürdürülmesi, iş cinayetlerinin 'kader' ve 'fıtrat' kisvesi altında olağanlaştırılması ve sermayenin güvenliğidir.

DEM Parti olarak, kölece yaşam koşullarına boyun eğmeyen metal işçilerinin grev haklarını sonuna kadar savunacağız. Sendikanın ve işçilerin ihtiyaç duyduğu her türlü destek ve dayanışmayı göstereceğiz. Grevde, eylemde, fabrikada, inşaatta, tarlada, kısacası her yerde emeğin yanında olmaya, birlikte mücadele etmeye ve birlikte kazanmaya devam edeceğiz."