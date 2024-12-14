Birleşik Metal-İş'in grevi 60 gün süreyle yasaklandı

Birleşik Metal-İş Sendikası'nın grevi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla 60 gün yasaklandı.

Birleşik Metal-İş'in grevi 60 gün süreyle yasaklandı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.12.2024 - 00:08

Birleşik Metal-İş Sendikası'nın grevi, Erdoğan'ın Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla 60 gün ertelendiği duyuruldu.

Resmi Gazete'de karar şu ifadelerle açıklandı:

"Birleşik Metal-İş Sendikası tarafından alınmış olan grev kararlarının, milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğünden altmış gün süreyle ertelenmesine, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 63'üncü maddesi gereğince karar verilmiştir."


Etiketler: #grev #Resmi Gazete #karar

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