Birleşik Metal-İş'in grevi 60 gün süreyle yasaklandı

Yayınlanma: 14.12.2024 - 00:08

Güncelleme: 14.12.2024 - 00:18

Birleşik Metal-İş Sendikası'nın grevi, Erdoğan'ın Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla 60 gün ertelendiği duyuruldu.

Resmi Gazete'de karar şu ifadelerle açıklandı:

"Birleşik Metal-İş Sendikası tarafından alınmış olan grev kararlarının, milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğünden altmış gün süreyle ertelenmesine, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 63'üncü maddesi gereğince karar verilmiştir."