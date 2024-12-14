Birleşik Metal-İş'in grevi 60 gün süreyle yasaklandı
Birleşik Metal-İş Sendikası'nın grevi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla 60 gün yasaklandı.
Birleşik Metal-İş Sendikası'nın grevi, Erdoğan'ın Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla 60 gün ertelendiği duyuruldu.
Resmi Gazete'de karar şu ifadelerle açıklandı:
"Birleşik Metal-İş Sendikası tarafından alınmış olan grev kararlarının, milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğünden altmış gün süreyle ertelenmesine, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 63'üncü maddesi gereğince karar verilmiştir."
Etiketler: #grev #Resmi Gazete #karar
En Çok Okunan Haberler
-
- Son anket: AKP eridi, fark kapanıyor
- Adliyede silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var!
- Ayşenur Arslan’ın Colani ile ilişkisi
- Serdar Ortaç: 'Ölmek istiyorum'
- Hatay’da yaşayan Alevi yurttaşlar kaygılı
- Köfteci Yusuf'tan gıda skandalı sonrası yeni hamle
- NATO Genel Sekreteri'nden tedirgin eden açıklama
- İBB'den 'Pınar Aydınlar' açıklaması: Tasvip etmiyoruz
- İmamoğlu'ndan 'Suriyeliler' açıklaması
- Edirne'de korkunç kaza