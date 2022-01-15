Erdoğan'ın hedefinde yine CHP var: Çanlar Bay Kemal için çalmaya çoktan başladı

15 Ocak 2022 Cumartesi, 20:07

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın’da Kipaş Holding’e ait kağıt fabrikasının açılış törenine katılarak konuşma yaptı.

Açılışa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal ve AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da katıldı.

Erdoğan, “Avrupa Birliği’ne karşı net 7.7 milyar dolar net dış ticaret fazlası veren bir ülkeye domates ithalatçısı demek, saman ithalatçısı yaftası vurmak cehaletten öte bir saygısızlıktır, hakarettir, bühtandır” dedi. Aydın'ın "CHP'ye prim vermemesi" gerektiğini savunan Erdoğan, "Aydın 2023’te CHP’ye faturayı çok ağır kesmeli" ifadelerini kullandı. Erdoğan, enflasyonun yüzde 7 olarak açıklandığı ABD için ise "Amerika'ya bak, enflasyon felaket" yorumunu yaptı.

Erdoğan'ın küçük çocuk üzerinden verdiği 'dindar nesil' mesajı ise dikkat çekti.

27 Mayıs askeri darbesi ve dönemin Başbakanı Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idamından CHP'yi sorumlu tutan Erdoğan, "Ey CHP bunun bedelini ama bu dünyada ama ebedi alemde ödeyeceksiniz, öyle ucuza değil. AK Parti'de siyaset yapan her bir kardeşimin Menderes ve yol arkadaşlarına kurulan tuzakları çok iyi öğrenmesi lazım. O karanlık günleri ne kadar iyi bilirsek bugün CHP'nin yürüttüğü kirli siyaseti o kadar iyi anlarız" ifadelerini kullandı.

2023'teki seçimi kazanacaklarını ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için "çanların çaldığını" söyleyen Erdoğan, "Ne yaparsa yapsınlar çanlar Bay Kemal ve yoldaşları için çalmaya çoktan başlamıştır. Ne kadar uğraşırsa uğraşsınlar, 2023'te kendilerini sandıkta bekleyen akıbetlerden kurtulamayacaklar. Bize düşen bu süreçte kendi saflarımızı sık tutmaktır" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"ADNAN MENDERES MÜZESİ'YLE İSMİNİ GELECEK NESİLLERE AKTARACAĞIZ"

Aydın'ın bizim kalbimizde müstesna bir yeri var. Aydın merhum Adnan Menderes gibi vatan, millet sevdalısı bir devlet adamını yetiştirmiş, Türk siyasetine kazandırmış özel bir şehirdir. Bugün merhum Başbakanımızı, yiğit zeybeğimizi kendi memleketinde bir kez daha şükranla, özlemle yad ediyoruz. Toplantımızdan sonra açılışını yapacağımız Adnan Menderes Müzesi'yle inşallah onun ismini, onun mirasını gelecek nesillere aktaracak bir eseri daha Aydın'a kazandırmanın mutluluğunu yaşayacağız.

"TEK PARTİ FAŞİZMİNDEN SONRA MİLLETİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ"

Milletimizi inim inim inleten tek parti faşizmin ardından Anadolu insanının yüzü ilk kez onun döneminde güldü. Tek parti karanlığından sonra milletimiz onun yüzünde aydınlığı, umudunu gördü, ilk defa kendinden bir parça gördü. Türkiye hizmetle, eserle, yatırımla ilk kez onun zamanında tanıştı. Yokluk ve yoksulluğun pençesinde kıvranan köylümüz ayağındaki çarığı ilk defa Menderes'le çıkardı. İmam hatip okulları ilk kez onun döneminde açıldı, Ezan-ı Muhammedi aslına uygun şekilde 18 yıl sonra ilk onun zamanında okundu.

"EY CHP BUNUN HESABINI ÖDEYECEKSİNİZ"

Şehit edilmesinin üzerinden geçen 60 seneye rağmen milletimiz Menderes'i unutmamıştır. Bilhassa Dümbüllü İsmail Tiyatrosu'ndan farkı olmayan Yassıada mahkemelerinde onu idamlara götürenleri asla unutmamıştır. Milletimiz, sözde yargı kararlarıyla işlenen bu cinayetin faillerini aradan geçen 60 seneye rağmen hınçla, lanetle, nefretle hatırlıyor. Ey CHP bunun bedelini ama bu dünyada ama ebedi alemde ödeyeceksiniz, öyle ucuza değil. AK Parti'de siyaset yapan her bir kardeşimin Adnan Menderes ve yol arkadaşlarına kurulan tuzakları çok iyi öğrenmesi lazım. O karanlık günleri ne kadar iyi bilirsek bugün CHP'nin yürüttüğü kirli siyaseti o kadar iyi anlarız.

"CHP'Lİ SİYASETÇİLER YÜZLERCE İFTİRAYI BICA ETTİLER"

Merhum Menderes ve arkadaşlara yönelik sizlere çok tanıdık gelecek birkaç iftirayı paylaşmak istiyorum. Güya Menderes, Ardahan'ı ve Kars'ı Ruslara satmak istiyormuş. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın banka hesabında tam 103 milyon lira varmış. Fatin Rüştü Zorlu'nun Avrupa'da bindiği araba altın kaplamaymış. Demokrat Parti binlerce genci öldürmüş, hatta bu cesetler Et Balık Kurumu'nda toz haline getirilmiş. CHP'li siyasetçiler 27 Mayıs öncesinde size de çok tanıdık gelen bunlar gibi yüzlerce iftirayı, yalanı adeta millete üstüne boca ettiler. Bunların hepsi CHP'nin utanç verici iftiralarından ibaretti bugün olduğu gibi.

"İSMET İNÖNÜ DEVLETİ İŞLEMEZ HALE GETİRMİŞTİR"

Bu dönemde CHP'li siyasetçiler ve onlardan aşağı kalmayan basın yayın organları her gün iğrenç ithamlarla Menderes'i yıpratmaya, milletin gözünde itibarsız hale getirmeye çalışmıştır. Dönemin CHP Genel Başkanı (İsmet İnönü) kamu görevlileri üzerinden baskı kurarak devleti işlemez hale getirmiştir. Dünya, Türkiye, her şey değişti ama CHP'nin siyaset tarzı hiç değişmedi. Bu bayat senaryo farklı oyuncular vasıtasıyla halen sahnelenmek isteniyor.

"KILIÇDAROĞLU MAFYAVARİ BASKINKLAR DÜZENLİYOR"

Darbeye giden yolun taşlarını döşeyen CHP, bugün de Türkiye'nin siyasi iklimini zehirlemeye, insanımızı kutuplaştırmaya çalışıyor. Bizzat CHP Genel Başkanı kamu kurumlarına mafyavari baskınlar düzenleyerek, kamu görevlerini alenen tehdit ederek, devleti felç etmek için canhıraş bir gayret gösteriyor. Tehdit çıtasını biraz daha yukarı çıkararak milletimizi sindirebileceklerini sanıyorlar. Sağa sola sürekli saldırarak insanımızı rencide ederek, milletin inanç değerlerini hedef alarak, başarısızlıklarını örtmenin hesabını yapıyorlar. Ancak milletimizin, ülkemizin, Türkiye'nin değiştiğini, Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığını bir türlü hesap edemiyorlar.

"YALANLA İKTİDAR KAPISINI ARALAYACAKLARINI ZANNEDİYORLAR"

15 Temmuz destanıyla beraber Türkiye'de artık demokrasi dışı tüm yol ve yöntemlerin kapandığını göremiyorlar. Bu milletin şiddete, teröre, vesayete, faşizme, halka rağmen halkçılığa izin vermeyeceğini kavrayamıyorlar. Güya siyaset yapıyorlar ama Türk siyasetini okumaktan bile acizler. Güya milletvekilliği sıfatını taşıyorlar ama bu milletin sabır sınırlarını göremeyecek kadar millete yabancılar. Tutamayacakları sözler vererek, halka açıkça yalan söyleyerek iktidar kapısını aralayacaklarını zannediyorlar.

"Z, Y FİLAN DEĞİL TEKNOFEST GENÇLİĞİ GELİYOR"

TEKNOFEST gençliği geliyor. Öyle Z, Y filan değil TEKNOFEST gençliği geliyor. Dindar nesil. Ben dindar nesil dedikçe bu CHP kuduruyor, çıldırıyor. Öyle ki dilleri ile akılları arasındaki bağ kopmuş durumda. Daha yönettikleri belediyelerde vatandaş temel hizmetleri alamazken şimdi çıkmışlar çiftçiye elektriği bedava vermekten bahsediyorlar. Biz de Bay Kemal ve yoldaşlarına diyoruz ki, Halep oradaysa arşın da burada. Gelin bu çılgın projenizi şu an yönettiğiniz büyükşehir belediyelerinde hemen başlatın. Şayet samimi iseniz gelin ücretsiz elektriği benim Aydınlı çiftçi kardeşlerime verin.

4-5 YAŞLARINDAKİ ÇOCUKLA 'DİNDAR NESİL' MESAJI

Bu arada Erdoğan, konuşması sırasında babasının kucağında duran ve alnına "Recep Tayyip Erdoğan" yazılı bandana takılan 4-5 yaşlarındaki bir çocuğa seslenerek, "Naber, iyi misin?" dedi. Erdoğan ardından şöyle devam etti:

“Teknofest gençliği geliyor. Öyle z, y falan değil, Teknofest gençliği geliyor. Dindar nesil. Ben dindar nesil dedikçe bu CHP kuduruyor, çıldırıyor.”

"BELEDİYE BAŞKANINA SORDUM, ELEKTRİK BEDAVA MI?"

Bugün belediye başkanı hanımefendiye söyledim, "Elektriği ücretsiz vermeye başladınız mı?" dedim. CHP'ye gönül veren kardeşlerime söyleyin, ipe un sermeyin. 2024'ü de beklemeyin, gelin bu vaadinizi hemen şimdi gerçekleştirin, size engel olan mı var? Hadi yapsanıza, hadi verin bakalım elektriği bedava? Yapamazlar, veremezler, meydanlarda söyledikleri diğer tüm hemen parantez açıyorum namus sözleri gibi bunu da hayata geçiremezler. Çünkü millete bunlarda millete, ülkeye hizmet gibi bir dert yok. Bunlarda sadece günü kurtarmanın, kaset kumpasıyla altlarına serilen sıcak koltuklarını korumanın peşindeler.

"SAFLARI SIKI TUTUN"

Ne yaparsa yapsınlar çanlar Bay Kemal ve yoldaşları için çalmaya çoktan başlamıştır. Ne kadar uğraşırsa uğraşsınlar, 2023'te kendilerini sandıkta bekleyen akıbetlerden kurtulamayacaklar. 27 Mayıs'a yalanla, iftirayla, kışkırtmayla zemin hazırlayanlar gibi Bay Kemal ve yandaşları da milletin hafızasından silinip gidecekler. Bize düşen bu süreçte kendi saflarımızı sık tutmaktır. Bunun için hepimizin çok çalışması, mücadele etmesi, kapı kapı dolaşarak Aydınlı kardeşlerimizin her birine mesajlarımızı ulaştırması gerekiyor.

"MUHALEFETİN DAR GÜNDEME HAPSETME TUZAĞINA DÜŞMEMELİYİZ"