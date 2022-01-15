Erdoğan'dan 'kur korumalı sistem' açıklaması: 'Oyunlarını bozduk'

15 Ocak 2022 Cumartesi, 16:37

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da Gökbel Barajı, 4 bin 398 kişilik öğrenci yurdu ve tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında muhalefete yüklenen Erdoğan, "Bugüne kadar ülkenin bir adım daha ileri gitmesi için gündeme getirdikleri tek bir projeleri olmayanlar kurdukları ittifakla ülkenin yönetimine taliplermiş. Şu CHP'nin bu ülkede yaptığı ne var? Dikili bir ağaçları var mı?" ifadelerini kullandı.

"YÜKSEK ARTIŞLARLA İNSANIMIZI RAHATLATTIK"

Erdoğan, "Asgari ücretten, memur ve emekli maaşlarına, sosyal destek ödemelerine kadar her alanda yaptığımız yüksek artışlarla insanımızı önemli ölçüde rahatlattık" dedi.

Aydın’da toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Efeler diyarı Aydın'daki vatandaşlarımıza gönül dolusu selamlarımı gönderiyorum. Bu kadim şehirde bir kez daha sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Aydın ziyaretimizi, yapımı tamamlanan yaklaşık 1 milyar 353 milyon liralık eser ve hizmetlerin resmi açılışını yaparak taçlandırmak istedik."

''Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Yalan ve iftira dolu polemiklerle değil, bu tür hizmetelere ihtiyaç duyuluyor."

"Ülkemizin 250 milyon dolarlık ithalatının önüne geçecek, 200 milyon dolarlık da ihracat yapacak kağıt fabrikamızı açtık. Ülkemiz ve Aydın'ımıza hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemiz ve milletimize kazandırdığımız eserlerimiz ile konuşmaya devam edeceğiz."

"Sizlerle samimi hasbihal yapalım mı? Dertleşelim mi? Öyle bir dertleşelim ki, Haziran 2023'te bu işi Aydın'da artık bitirelim."

"Ülkemizin ve milletimizin terör örgütünün payandalarıyla yürüyen siyasetçilere değil, eserlere ve hizmetlere ihtiyacı var. Savunma ve kalkınma hamlelerimizin önü cumhuriyet tarihi boyunca sinsi planlarla kesildi. Bu kayıpların maliyeti bize ağır oldu."

MENDERES ÖRNEĞİNİ VERDİ

"Menderes'e darağacında son nefesini verdiren darbeciler de tek parti faşizmi atıkları da lanetle anılıyor. Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma mücadelesinde son 20 yılda attığımız her adımda merhum Menderes'i rahmetle ve minnetle yad etmemizin sebebi ülkemize yaptığı hizmetlerin yanında onurlu duruşudur."

CHP'Yİ HEDEF ALDI

"Bugünün CHP'si tek parti faşizminin hesabını vermesi gereken atıklardır. Aydın, bu CHP'ye prim vermemelidir."

"Bugüne kadar ülkenin bir adım daha ileri gitmesi için gündeme getirdikleri tek bir projeleri olmayanlar kurdukları ittifakla ülkenin yönetimine taliplermiş. Şu CHP'nin bu ülkede yaptığı ne var? Dikili bir ağaçları var mı? Öyleyse şimdiden 2023'e çok iyi hazırlanmamız lazım. İttifakın bir tarafına milletvekilleri teröristlerle oynaşan partiyi arkalarına da kırık dökük kim varsa takmışlar. İstikamet neresi deseniz kırk kafadan kırk ayrı ses çıkar. Ne yapacaksınız deseniz bu defa kimseden bir ses çıkmaz çünkü böyle bir dertleri böyle bir hazırlıkları yok."

KUR AÇIKLAMASI

"Döviz kuru üzerinden ekonomik kriz, ardından kaos çıkarmak istediler, kur korumalı sistem ile oyunlarını bozduk. Yurt içinde piyasalarda panik havası yaratmaya çalıştılar, bu sırada ortaya çıkan fahiş fiyata karşı da önlemlerimizi aldık. Her kesimden vatandaşımızı enflasyon karşısında korumayı sürdüreceğiz. Türkiye modelinin başarılarını daha iyi görmeye başladık. Gelişmiş ülkelerin aşırı derecede yalpaladığı bir dönemde Türkiye güvenle yoluna devam ediyor."

"Asgari ücretten, memur ve emekli maaşlarına, sosyal destek ödemelerine kadar her alanda yaptığımız yüksek artışlarla insanımızı önemli ölçüde rahatlattık."

"Sanayi üretiminde, lojistikte, ihracatta çok iyi bir yerdeyiz. Tarım ürünlerinde ve ona bağlı olarak gıda ürünlerinde salgın kaynaklı ciddi fiyat artışları oldu. Çiftçilerimizden ekilmemiş, değerlendirilmemiş tek bir karış toprak bırakmamalarını istiyoruz. Topaktan çıkan her ürün, ambara giren her mahsul değerini bulacaktır."

"AMERİKA'YA BAK, ENFLASYON FELAKET"

“Gelişmiş ülkelerin 6, 7 katına çıkan enflasyon ve para genişlemeleri ile sağa sola yalpalandığı bir dönemde Türkiye kendi rayında güvenle yoluna devam ediyor. Amerika'ya bak, enflasyon felaket (ABD'de enflasyon yüzde 7, Türkiye'de -ise TÜİK'e göre- yüzde 36), Avrupa'ya gelin aynı. Aradığınız gıda ürünlerini bile bulamıyorsunuz oralarda. Bizim asıl bakacağımız yer kendi üretim ve ihracat potansiyelimiz, kendi insan gücümüz ve kendi kazancımız olmalıdır.

"Tarım ürünlerinde, gıda sektöründe de salgının bozduğu dengelere bağlı ciddi fiyat artışları ortaya çıktı. Gübre ve mazot gibi ürünlerde ortaya çıkan tablo ve kuraklık sıkıntıları moralimizi bozmamalı. Çiftçilerimizden ekilmemiş tek bir karış toprak bırakmama azmi ile daha çok çalışmalarını istiyoruz. Gerekirse destekleri daha da artırarak çiftçimizin yanında yer alacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."

KILIÇDAROĞLU'NU ŞİKAYET ETTİ

“Bay Kemal, ‘Şanlıurfa Belediyesi’ni bize verin, elektriği size bedava vereceğiz’ dedi. Aydın tarım kenti mi, tamam. Aramaya gerek yok, 2023'e 2024'e de gerek yok. Sen şimdi Aydın'da belediye başkanına ver talimatı. Yapabiliyorlarsa hodri meydan. Aydın'da elektrik çiftçimize ücretsiz verilsin. Görelim. Elektriği ücretsiz vermeye başladınız mı dedim belediye başkanına nükte ile. Olacak iş değil. Bu Bay Kemal'in dünyadan haberi yok. Elektriğin yönetimi bizde, bizde Bay Kemal. Sen bunu da bilmeyecek kadar cahilsin. Söyleyin versinler bedava elektriği. Böyle bir hakları var mı? Biz bu tür yalanlardan çok bıktık, çok çektik. Bunlara hesabını 2023 Haziranı’nda gelin, beraber soralım.”