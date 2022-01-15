Erdoğan: 'Türkiye'ye saman ithalatçısı demek cehaletten öte bir saygısızlıktır'

15 Ocak 2022 Cumartesi, 15:19

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın Batı Kipaş Kağıt Fabrikası Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Açılışa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal ve AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da katıldı.

Konuşmasında Türkiye'nin güncel ithalat ve ihracat karnesine yönelik değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Avrupa Birliği’ne karşı net 7.7 milyar dolar net dış ticaret fazlası veren bir ülkeye 'domates ithalatçısı' demek, 'saman ithalatçısı' yaftası vurmak cehaletten öte bir saygısızlıktır, hakarettir, bühtandır" dedi. Erdoğan, aynı zamanda muhalefeti de hedef aldı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Bu devasa yatırımı kazandıran KİPAŞ Holding'i tebrik ediyorum. Aydın Söke OSB'de faaliyete geçen tesis kağıt alanında ihtiyaçları giderecek cari açığın azaltılmasını sağlayacaktır. İlk etap tamamlandı, deneme üretimleri başladı. 550 milyon dolarlık ilk etapta 800 kişi istihdam edilecektir."

"Toplamda 450 milyon dolar cari açığın kapanmasına hizmet edecektir. Yüzde 40'ı tamamlanan ikinci etap için 450 milyon dolarlık bir yatırım öngörülüyor. Tamamlanmasıyla birlikte orada da 600 kişilik ilave istihdam sağlanacak."

"1400 kardeşimiz buradan evine ekmek götürecek. Ekonomik katkılarının yanında tesisin önemli bir özelliği daha bulunuyor. Çevreci üretim anlayışıyla üretim yapacak fabrika yeşil dönüşüme de önemli katkılar sunacaktır. Atık kağıttan üretim yapılacaktır."

"Fabrikamız ilk etabıpla yılda 12 milyon ağacın, ikinci etabıyla birlikte 21 milyon ağacın kesilmesinin önüne geçecektir. İstihdama, ülke ekonomisine ve tabiata çok önemli katkılar sağlayacağını görüyoruz. Hükümet olarak yerli yabancı ayırt etmeden Türk ekonomisine güvenen herkese sahip çıkıyoruz. Üreten, ihraç eden, insanımızın iş aş sahibi olmasını sağlayan tüm yatırımcılara destek vermeyi görev biliyoruz."

MUHALEFETİ HEDEF ALDI: 'CAHİLLİK'

Erdoğan konuşmasının sonunda, muhalefete de yüklendi. "Türkiye fabrika satarak domates alan değil, bilakis Afrika, Asya ve Avrupa’nın imalat merkezi olan bir ülkedir" diyen AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle son verdi:

"Türkiye 500 milyar dolar dış ticaret hacmine ulaşan bir ülkedir. Türkiye, sanayi üretim endeksi yüzde 144 seviyesine varan bir ülkedir. Türkiye, salgına rağmen 2.7 milyon ilave istihdam oluşturan bir ülkedir. Türkiye, 75 fasıl grubunda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat değerini yakalayan bir ülkedir. Avrupa Birliği’ne karşı net 7.7 milyar dolar net dış ticaret fazlası veren bir ülkeye domates ithalatçısı demek, saman ithalatçısı yaftası vurmak cehaletten öte bir saygısızlıktır, hakarettir, bühtandır. Bu tatlı su siyasetçilerini kendi cahillikleriyle baş başa bırakıyorum. Türkiye’nin saman ithalatçısı olduğunu zanneden cahilleri havanda su dövmek yerine, Aydın Söke’den başlayarak organize sanayi bölgemizi ziyaret etmeye davet ediyorum."