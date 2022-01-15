Erdoğan'ın hediye ettiği bisikleti çalmışlardı: İki kişi yakalandı
Sultangazi'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hediye ettiği bisikleti çalan 2 kişi polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Olay, 11 Ocak Salı günü Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi'nde meydana geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hediye edilen bisikletin çalındığı yönünde sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülerin ardından polis ekipleri çalışma başlattı.
Hırsızlığın yapıldığı adres ve çevresinde güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, bisikleti çalan kişilerin Enver G.(30) ve Burak A.(29) olduğunu tespit etti.
Şüpheliler dün Sultangazi ilçesi 50. Yıl Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin çaldığı bisiklet ise bulunarak sahibine teslim edildi.
Şüphelilerin bisikleti çaldıktan sonra olay yerinden uzaklaşma anı kameralarca görüntülendi.
Enver G. ve Burak A. polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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