Erdoğan'ın indirim açıklamasına ilk tepki: "İlla bebek bezinden KDV alacak'
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, bebek bezi gibi ürünlerde KDV oranını yüzde 18'den yüzde 8'e indirme kararı aldıklarını söyledi. Bebek bezinde KDV miktarının sıfırlanmamasına tepki gösteren Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 'İlla bebek bezinden KDV alacak" dedi.
Kabine toplantısı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası yaptığı açıklamada “Temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin KDV’sini yüzde 18’den yüzde 8’e indirme kararı aldık. Yeme içme hizmetlerinde KDV oranını yüzde 8 olarak belirliyoruz” dedi.
'BEBEK BEZİ TEPKİSİ'
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Erdoğan'ın açıklamalarına sosyal medyadan yanıt verdi.
İnce, Erdoğan'a "İlla bebek bezinden KDV alacak" diyerek tepki gösterdi.
İnce'nin paylaşımı şu şekilde:
İlla bebek bezinden KDV alacak. Sıfırlasana kardeşim!— Muharrem İNCE (@vekilince) March 28, 2022
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