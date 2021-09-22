Erdoğan'ın kitabı Times Meydanı'ndaki ekranlarda tanıtıldı
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Daha Adil Bir Dünya Mümkün’ kitabının tanıtımı New York’un ana cadde ve sokakları ile Times Meydanı’ndaki bazı led ekranlarda ve seyyar kamyonlarda yapıldı.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre İletişim Başkanlığı’nın organizasyonu ile yapılan tanıtımda Erdoğan’ın kitabı görselleriyle birlikte İngilizce olarak tanıtıldı.
Meydanda bir günlük reklam panosu ücretinin yaklaşık 5 ile 50 bin dolar arasında değiştiği belirtiliyor.
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