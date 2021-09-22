Erdoğan'ın kitabı Times Meydanı'ndaki ekranlarda tanıtıldı

22 Eylül 2021 Çarşamba, 15:27

Anadolu Ajansı'nın haberine göre İletişim Başkanlığı’nın organizasyonu ile yapılan tanıtımda Erdoğan’ın kitabı görselleriyle birlikte İngilizce olarak tanıtıldı.

Meydanda bir günlük reklam panosu ücretinin yaklaşık 5 ile 50 bin dolar arasında değiştiği belirtiliyor.