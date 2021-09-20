Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın tepki çeken sözlerine yanıt

20 Eylül 2021 Pazartesi, 17:44

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76’ncı Genel Kurulu’na katılmak üzere Atatürk Havalimanı’ndan ABD’ye hareket etmeden önce açıklamalarda bulunmuştu.

Öğrencilerin ev kiralarının yükseldiğini gündeme getirmesiyle ilgili olarak Erdoğan, “Biz göreve geldiğimizde üniversite öğrencilerinin aldığı burs 45 liracıktı. Ya elinize dilinize dursun ya. Şu anda ulan 650 liraya çıktık. Nereden nereye geldik. Özellikle yurt konusunda bugüne kadar hiçbir iktidarın yapmadığı yatırımları yaptık. Bizden önceki dönemlerde böyle yurtlar söz konusu değildi” demişti.

'İŞİNİ DÜZGÜN YAP!'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Erdoğan'ın, öğrencilerin ev kiralarının yükseldiğini gündeme getirmesiyle ilgili olarak söylediği sözlere sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Erdoğan demeç veriyor, yüzünde sevginin zerresi yok. Halkından nefret eden bir figür… Tutamıyor kendisini, günlük 22 Lira’ya karşılık gelecek şekilde, aylık 650 Lira olan bursları ile ilgili öğrencilere "Elinize dizinize dursun ya!" diyor. Kime diyor? Ülkemizin evlatlarına..." ifadelerine yer verdi.

Erdoğan demeç veriyor, yüzünde sevginin zerresi yok. Halkından nefret eden bir figür… Tutamıyor kendisini, günlük 22 Lira’ya karşılık gelecek şekilde, aylık 650 Lira olan bursları ile ilgili öğrencilere "Elinize dizinize dursun ya!" diyor. Kime diyor? Ülkemizin evlatlarına… — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 20, 2021

Kılıçdaroğlu devamında da, "Erdoğan, bu ülkenin evlatlarıyla, azarlar gibi konuşamazsın. Sen onlara hizmet etmek için oradasın. İşini düzgün yap!" dedi.

'HALKINDAN NEFRET EDEN BİR FİGÜR'

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımları şu şekilde:

Erdoğan demeç veriyor, yüzünde sevginin zerresi yok. Halkından nefret eden bir figür… Tutamıyor kendisini, günlük 22 Lira’ya karşılık gelecek şekilde, aylık 650 Lira olan bursları ile ilgili öğrencilere "Elinize dizinize dursun ya!" diyor. Kime diyor? Ülkemizin evlatlarına...

Erdoğan, bu ülkenin evlatlarıyla, azarlar gibi konuşamazsın. Sen onlara hizmet etmek için oradasın. İşini düzgün yap!

'SENİN YANLIŞLARINI, İSRAFINI TELAFİ EDECEĞİM'

Erdoğan, üstelik sen kimseye bir şey de vermiyorsun. Ülkenin anne-babalarının, evlatlarımıza burs olsun diye ödediği vergileri, kendine Saray yapmak için harcıyorsun. Kalan da yetmediği için, evlatlarımız burssuz, yurtsuz kalıyor.

Bugüne kadar sarayını üniversite yapmayı düşünüyordum. Artık yurt yapmayı da düşüneceğim! Gençlerden çalınan her şeyi, onlara geri vereceğim. Senin yanlışlarını, israfını telafi edeceğim.

Erdoğan, küfür kıyameti bırak; birazcık cesaretin varsa, çık er meydanına. Seçimden ne zamana kadar kaçacaksın ki! Sen de biliyorsun, #GeliyorGelmekteOlan

KILIÇDAROĞLU'NDAN YENİ SEÇİM SLOGANI MI?

CHP liderinin "Geliyor gelmekte olan" cümlesini sık sık kullanıyor oluşu, yeni seçim sloganı olacağı şeklinde yorumlanmıştı. Sosyal medyada da bu video ise seçime yönelik bir video olarak yorumlandı.