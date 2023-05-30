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Erdoğan'ın konuştuğu TOBB Genel Kurulu'nda platform çöktü

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programa katıldığı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 79. Olağan Genel Kurulu’nda dışarıya kurulan platform şiddetli yağmur nedeniyle çöktü.

İHA
Yayınlanma: 30.05.2023 - 16:18
Erdoğan'ın konuştuğu TOBB Genel Kurulu'nda platform çöktü
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika uyarısıyla  Ankara'ya sarı kodlu uyarı geçmişti.

Kuvvetli yağış alacağı söylenen Ankara için belediye ilgili ekiplerin tüm izinlerinin kaldırıldığı açıklandı. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 79. Olağan Genel Kurulu’nda dışarıya kurulan platform şiddetli yağmur nedeniyle çöktü.

TOBB Genel Kurulu'nda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir konuşma yapmıştı.


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