Erdoğan'ın konvoyu için kapatılan yolu yurttaşlar kendi açtı
Toplu temel atma törenine katılmak üzere Şanlıurfa'ya giden Erdoğan'ın konvoyu için kapatılan yol uzun araç kuyruklarına neden oldu. Uzun süre beklenmesine rağmen yolun açılmaması üzerine, trafik polisini de dinlemeyen yurttaşlar yolu kendileri açtı.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "897 Afet Konutu Temel Atma ve 659 Konut, 61 Dükkan Anahtar Teslim Töreni" için Şanlıurfa'ya gitti.
Şanlıurfa-Diyarbakır Otoyolu, Erdoğan'ın araç konvoyu nedeniyle polisler tarafından trafiğe kapatıldı. Yolun kesilmesiyle birlikte uzun araç kuyrukları oluştu. yurttaşlar dakikalarca trafikte bekletildi.
YOLU KENDİLERİ TRAFİĞE AÇTI
Uzun süre yolun yeniden trafiğe açılmaması üzerine yurttaşlar harekete geçti. Yaklaşık yarım saat boyunca bekledikten sonra sabrı taşan yurttaşlar, polislerin uyarılarını dinlemeyerek yolu trafiğe açtı.
O anlar trafikte bulunan bir başka yurttaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı.
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