Fırından pide aldığı görüntüler servis edilen Erdoğan'ın 'koruma ordusu' gündem oldu

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 21:03

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 21:10

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Pendik'te tamamlanmış 168 projenin toplu açılış törenine katıldı. Çamçeşme Mahallesi Marmara Caddesi’nde düzenlenen mitingin ardından Erdoğan, caddede bulunan bir fırına girdi. Fırından ramazan pidesi alan Erdoğan, esnaf ve yurttaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra buradan ayrıldı.

KORUMA ORDUSUYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Erdoğan'ın bölgeden ayrıldığı esnada kaydedilen görüntüleri ise dikkat çekti. Makam aracından vatandaşları selamlayan Erdoğan'ın korumaları, yurttaşların kamerasına yansıdı. Sosyal medyada gündem olan görüntülerde, Erdoğan'ın yurttaşları selamladığı sırada korumaların makam aracının yanında koştuğu görüldü.