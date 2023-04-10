Fırından pide aldığı görüntüler servis edilen Erdoğan'ın 'koruma ordusu' gündem oldu

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pendik'te düzenlenen toplu açılış töreninin ardından bir fırından pide almadan önceki görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Yandaş medyada pide aldığı fotoğrafı servis edilen Erdoğan'ın bölgeden ayrıldıktan sonra korumaların makam aracının yanında koştuğu görüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 21:03
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Pendik'te tamamlanmış 168 projenin toplu açılış törenine katıldı. Çamçeşme Mahallesi Marmara Caddesi’nde düzenlenen mitingin ardından Erdoğan, caddede bulunan bir fırına girdi. Fırından ramazan pidesi alan Erdoğan, esnaf ve yurttaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra buradan ayrıldı.

KORUMA ORDUSUYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Erdoğan'ın bölgeden ayrıldığı esnada kaydedilen görüntüleri ise dikkat çekti. Makam aracından vatandaşları selamlayan Erdoğan'ın korumaları, yurttaşların kamerasına yansıdı. Sosyal medyada gündem olan görüntülerde, Erdoğan'ın yurttaşları selamladığı sırada korumaların makam aracının yanında koştuğu görüldü.


Recep Tayyip Erdoğan koruma pide Ramazan pidesi

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