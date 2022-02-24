Erdoğan’ın memleketinde 'zam' protestosu

24 Şubat 2022 Perşembe, 17:16

Rize’de çay gübresine yapılan zamlar protesto edildi. CHP Rize İl Örgütü, çay gübresine yapılan zamlara karşı Rize 15 Temmuz Meydanı'nda basın açıklaması yaptı.

CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, "Gübre fiyatları ilk defa bu dönem yaş çay alım fiyatının üzerine çıktı. Gübre fiyatı 2021 yılı yaş çay alım fiyatının 2 katı oldu. Yani 2 kilo çay satacaksınız, 1 kilo gübre alabileceksiniz. Oysa geçen sene 1 kilo çay satıp yaklaşık olarak 1,5 kilo gübre alabiliyordunuz" dedi.

"2 KİLO ÇAY SATIP 1 KİLO GÜBRE ALABİLECEKSİNİZ"

Saltuk Deniz şöyle konuştu:

"Açıklanan gübre fiyatları çay müstahsillerimizi fazlasıyla mağdur etmiştir. Gübre fiyatları geçen seneye göre yüzde 300 üzerinde zamlanmıştır. Bir konuyu açıklayalım kamuoyuna yapılan bildirimlere göre gübre fiyatlarında yüzde 30 indirim yapılmamıştır. İndirim ancak mevcut fiyatın yani 2021 yılı fiyatının altında olması halinde gerçekleşmiş olurdu. Geçen seneki fiyat 2750-2850 aralığında eğer gübre fiyatları 2 bin TL olarak açıklanmış olsaydı 2022 yılı gübre fiyatında yüzde 30 indirim yapılmış olacaktı. Peki ne oldu 2022 yılı gübre fiyatı tonunda 7 bin 500 TL olarak açıklandı. Yani gübreye yüzde 300'den fazla zam yapıldı. Hepimizin bildiği gibi bu fiyat Tarım Kredi Kooperatifleri'nden alacağınız gübre için geçerli. O da peşin ve sadece üyelerine ait. Önceki dönemlerde parayı veren herkese gübre satan Tarım Kredi Kooperatifi şimdi sadece üyelerine satıyor o da peşin satıyor. Gidip üye olacaksınız, üye olurken de 300 TL üye giriş aidatı ödemiş olacaksınız. Diğer kooperatiflerden alırsanız vadeli 8.300- 8.500 TL arasında değişiyor. Gübre fiyatları ilk defa bu dönem yaş çay alım fiyatının üzerine çıktı. Gübre fiyatı 2021 yılı yaş çay alım fiyatının 2 katı oldu. Yani 2 kilo çay satacaksınız, 1 kilo gübre alabileceksiniz. Oysa geçen sene 1 kilo çay satıp yaklaşık olarak 1,5 kilo gübre alabiliyordunuz.

"GÜBREYE VERİLEN DESTEKLER ARTIRILMALIDIR"

Bugün gübreye verilen destek dönümüne 8 TL'dir. Çay üreticilerinin yüzde 76'sı 5 dönüm altında çaylık arazisi bulunmaktadır. Yani 5 dönüm çaylık alanı olan üreticinin alacağı gübre desteği 40 TL. Bundan hiç kimse yararlanmamaktadır. O nedenle sürekli olarak söylemiş olduğumuz gibi gübre destekleri artırılmalıdır. Çay ekim alanlarının dağılımından dolayı dönüm başına değil alana düşen gübre maliyeti üzerinden destek verilmelidir. Biz geçen sene gübre için dönüm başına 75 TL destek verilmelidir diye çağrıda bulunmuştuk. Bunu da dönüme kullanılan gübre miktarı ile orantılı olmasına göre yapmıştık. Gübreye yapılan zamlara göre gübre desteği dönüm başına en az 225 TL olmalıdır.

"DESTEKLEME PRİMLERİ ARTIRILMALIDIR"

Çay için verilen destekleme fiyatları 2016 yılından bu yana artırılmamaktadır. 2016 yılından bu yana çay üreticilerine kilo başına 13 kuruş destek verilmektedir. Bu rakam kabul edilemez. Biz vermiş olduğumuz çay kanununda açıklanan yaş çay miktarının yüzde 10'u kadar destekleme primi verilmesi gerektiğini önermiştik. 2021 yılında yaşanan gerçekten yüksek enflasyon nedeniyle destekleme primleri 2022 yılı için açıklanacak yaş çay alım fiyatının yüzde 10'nun dan fazla artırılmalıdır. 2021 yılına ait olan 2022 yılında ödenecek olan destekleme primleri 0,39 kuruş üzerinden ödenmelidir. Ödemeleri erkene çekilmelidir. Vatandaşın gübre almakta zorlandığı bugünlerde önemli bir destek olacaktır."