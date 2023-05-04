Erdoğan'ın mitingine giden konvoyda zincirleme kaza: 4 yaralı

Samsun'daki AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mitingine giden 5 minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 04.05.2023 - 18:03
Erdoğan'ın mitingine giden konvoyda zincirleme kaza: 4 yaralı
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Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba ilçesinin Kabaceviz Mahallesi'nden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda düzenleyeceği mitinge konvoy halinde gidenlerin içinde bulunduğu 5 minibüs kaza yaptı.

Zincirleme trafik kazasında Haca Tür, Hilal Hicret Damatoğlu, Feride Üstün ve İsmet Dal yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.


Recep Tayyip Erdoğan Miting Trafik kaza

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