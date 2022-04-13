Erdoğan'ın o sözlerini hatırlattı: CHP'li Özkan'dan 'istifa' çağrısı
CHP İzmir Milkletvekili Tuncay Özkan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce tazminat kararına hükmedilen 'Man Adası' davalarının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı. Özkan, "Eyy Erdoğan ne zaman istifa edeceksin? Al sana ispat" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, daha önce tazminat kararına hükmedilen Man Adası davalarının Yargıtay tarafından bozulduğunu duyurdu. Çelik, “Man Adası davalarında da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu haklı çıktı ve kazandık” dedi.
ERDOĞAN'IN O SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE
Kararın ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişte Kılıçdaroğlu'na seslenerek yaptığı açıklamasındaki, “İspat et. İspat ettiğin anda ben cumhurbaşkanlığını, siyaseti bırakacağım” sözleri gündeme geldi.
CHP'Lİ ÖZKAN'DAN 'İSTİFA ÇAĞRISI'
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Erdoğan'ın o sözlerini paylaşarak, “Kılıçdaroğlu yine haklı çıktı! “Man adası belgelerini ispat et istifa edeceğim” demişti. Genel Başkanımız açıkladı, mahkeme doğruladı. Yargıtay tazminat kararını bozdu. Eyy Erdoğan ne zaman istifa edeceksin? Al sana ispat. Tut sözünü uzatma bu işi” dedi.
Kılıçdaroğlu yine haklı çıktı!— Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) April 13, 2022
"Man adası belgelerini ispat et istifa edeceğim" demişti. Genel Başkanımız açıkladı, mahkeme doğruladı. Yargıtay tazminat kararını bozdu. Eyy Erdoğan ne zaman istifa edeceksin? Al sana ispat. Tut sözünü uzatma bu işi. pic.twitter.com/YDy34w8l7c
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