Erdoğan'ın sesini taklit ederek dolandırıcılık yapan şahıs tutuklandı
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini yapay zekayla taklit ederek iş insanlarını ve üst düzey kamu yöneticilerini dolandırmaya çalışan şüpheli Fatih Emre H. çıkarıldığı İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
Yapay zeka ile AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sesini taklit edip, bazı iş insanları ile üst düzey kamu yöneticilerini arayarak çıkar sağlamaya çalışan Fatih Emre H. yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na getirilen Fatih Emre H., savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
SUÇLAMALARI KABUL ETTİ
Hakimlikte Fatih Emre H.’nin kendisini cumhurbaşkanlığında çalışan bir kişi olarak tanıttığı insanları arayıp para istediği belirtildi. Uygulamalar aracılığıyla ile kendi konuşmalarını Erdoğan’ın sesine döndürerek bu sesleri aradığı kişilere dinlettiğine de yer verilirken soruşturma kapsamında henüz mağdurların tespit edilememesi nedeni ile şüphelinin hangi miktarda maddi menfaat elde ettiğinin belirlenemediği kaydedildi.
Hakkında birden fazla yakalama kararı bulunan Fatih Emre H. ifadesinde suçlamaları kabul etti.
Hakimlik Fatih Emre H.’nin tutuklanmasına karar verdi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 2 yıl boyunca camide, işyerinde, evde istismar!
- Memur-Sen'den ikinci teklif açıklaması
- 'Volta atarken malum bir eski bakanın adını verdi...'
- Dar gelirliye kredi darbesi
- Ünlü profesör hastanedeki odasında ölü bulundu
- Mehmet Şimşek'ten İBB'nin talebine onay!
- İktidar zam pazarlığında ikinci teklifini sundu
- 1'i ağır 41 yaralı!
- İstanbul'da 'kısa mesafe' cinayeti
- O isim harekete geçti: 'Genel başkan olamazsam...'