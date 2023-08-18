Erdoğan'ın sesini taklit ederek dolandırıcılık yapan şahıs tutuklandı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini yapay zekayla taklit ederek iş insanlarını ve üst düzey kamu yöneticilerini dolandırmaya çalışan şüpheli Fatih Emre H. çıkarıldığı İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 18.08.2023 - 13:10
Erdoğan'ın sesini taklit ederek dolandırıcılık yapan şahıs tutuklandı
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Yapay zeka ile AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sesini taklit edip, bazı iş insanları ile üst düzey kamu yöneticilerini arayarak çıkar sağlamaya çalışan Fatih Emre H.  yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na getirilen Fatih Emre H., savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.  

SUÇLAMALARI KABUL ETTİ 

Hakimlikte Fatih Emre H.’nin kendisini cumhurbaşkanlığında çalışan bir kişi olarak tanıttığı insanları arayıp para istediği belirtildi. Uygulamalar aracılığıyla ile kendi konuşmalarını Erdoğan’ın sesine döndürerek bu sesleri aradığı kişilere dinlettiğine de yer verilirken soruşturma kapsamında henüz mağdurların tespit edilememesi nedeni ile şüphelinin hangi miktarda maddi menfaat elde ettiğinin belirlenemediği kaydedildi.

Hakkında birden fazla yakalama kararı bulunan Fatih Emre H. ifadesinde suçlamaları kabul etti.

Hakimlik Fatih Emre H.’nin tutuklanmasına karar verdi.


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