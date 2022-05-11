Erdoğan'ın sığınmacı açmazı: Birbiri ile çelişen açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sığınmacılar ile ilgili yaptığı konuşmalar ile gündeme geldi. Erdoğan'ın çok kısa süreler içerisinde sığınmacıların ülkelerine dönüşleri ile ilgili yaptığı birbiri ile çelişen açıklamalar dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sığınmacılar konusu ile ilgili birbiri ile çelişen açıklamaları gündeme geldi.
MART AYI: "BİZ GÖNDERMEYECEĞİZ"
Erdoğan mart ayında yaptığı açıklamada, “Ana muhalefet, ‘Biz seçimi kazandığımızda mültecileri ülkelerine göndereceğiz’ diyor. Biz göndermeyeceğiz. Ensarın ne olduğunu biliyoruz” diye konuşmuştu.
NİSAN AYI: "GERİ DÖNÜŞLERİ İÇİN..."
Erdoğan, nisan ayında yaptığı açıklamada ise “Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve onurlu geri dönüşleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” demişti.
MAYIS AYI: "GÖNÜLLÜ GERİ DÖNÜŞLER"
Erdoğan 3 Mayıs'ta İdlb'de düzenlenen briket evlerin açılış töreninde ise gönderdiği videomesajda konuya ilişkin şunları söyledi:
"Şimdi de 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni projenin hazırlığı içindeyiz. Azez-Cerablus-El Bab-Tel Abyad ve Resulayn ile 13 bölgedeki proje geniş kapsamlı. Konuttan hastaneye kadar, tarımdan sanayiye kadar tüm ekonomik altyapı projenin içinde yer alacak. Suriye’nin diğer kısımları da güvenli hale geldiğinde gönüllü geri dönüşler için gereken zemini hazırlamanın gayreti içinde olacağız."
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