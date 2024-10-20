Erdoğan'ın tebrik ettiği Daron Acemoğlu'nu 'başdanışman' Yiğit Bulut hedef aldı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tebrik ettiği Nobel Ödüllü Daron Acemoğlu'nu, "Neden bazı ülkeler zengin, diğerleri yoksul? Ben sana söyleyeyim Daron Bey. Vahşi kapitalizm dünyayı rahat sömürsün diye 'teori' ürettiğiniz için" sözleri ile hedef aldı.
Nobel Ekonomi Ödülü'ne layık görülen Daron Acemoğlu'nu, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanan Ekonomist Daron Acemoğlu'nu tebrik ediyoruz" ifadelerini kullanarak tebrik etmişti.
Erdoğan'ın Başdanışmanı Yiğit Bulut ise Acemoğlu'nu hedef alan bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bulut, "Nobel getiren soruymuş; neden bazı ülkeler zengin, diğerleri yoksul! Ben sana söyleyeyim Daron Bey; sen ve senin gibi kemal derwish türevleri, vahşi kapitalizm, acımasız emperyalizm ve özgürlük süsü verilmiş liberalizm, dünyayı rahat sömürsün diye 'teori' ürettiğiniz için" dedi.
Nobel getiren soruymuş; neden bazı ülkeler zengin, diğerleri yoksul!!— YİĞİT BULUT (@yigitbulutt) October 19, 2024
Ben sana söyleyeyim Daron Bey; sen ve senin gibi kemal derwish türevleri,
vahşi kapitalizm, acımasız emperyalizm ve özgürlük süsü verilmiş liberalizm,
dünyayı rahat sömürsün diye “teori” ürettiğiniz için!! pic.twitter.com/5k9vwlVPLZ
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