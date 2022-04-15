Erdoğan’la görüşen BBP lideri Destici: 'Bize uygun partiler de katılabilir'

15 Nisan 2022 Cuma, 10:52

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici arasında bir görüşme gerçekleşti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi partisinin genel merkezinde ziyaret etti.

Ziyaret yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

Erdoğan'ın sürpriz Büyük Birlik Partisi ziyareti sonrası BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Cumhur İttifakı'nda tereddüt yok. Üç parti olarak devam ediyoruz" demişti.

"ARAMIZA ALABİLİRİZ"

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuşan Mustafa Destici, "Tereddüt yok" sözlerine ilişkin "Bizimle işbirliğine açık, başka bir ittifakın içinde olmayan partiler var, onları da aramıza alabiliriz" dedi.

Yeniden Refah Partisi'nin bunlardan biri olup olmayacağı sorusuna Destici, "Olabilir... Yeter ki ilkeleri bizimle aykırı olmayan partiler olsun" yanıtını verdi.

Destici şu ifadeleri kullandı:

"Henüz somut bir durum yok. Herhangi bir ittifakta olmayan partiler açısından bunu söyledim. Ayrıca 6'lı masadakiler daha adayın özelliklerini sıralarken çatırdamaya başladılar. Bakalım oradan nasıl bir sonuç çıkacak. Bunları konuşmak için erken."

"Bizim Cumhur İttifakı içindeki birlikteliğimiz devam ediyor. Bizim arkadaşımız Sayın Hayati Yazıcı (AK Parti) ve Sayın Feti Yıldız (MHP) ile buluşacak ve konuyu birlikte masaya yatıracaklar... Sonrasında bir daha bakacağız."