Ereğli'de çok sayıda suçtan aranan şahıs yakalandı

Zonguldak’ın Kdz. Ereğli ilçesinde, Ketenciler köyünde yapılan operasyonla 15 farklı suçtan aranan bir şüpheli yakalandı.

Ereğli'de çok sayıda suçtan aranan şahıs yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 27.09.2024 - 08:58

Karadeniz Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı Kızılca Jandarma Karakol Komutanlığı’na bağlı asayiş ekiplerince düzenlenen operasyonda 35 yaşındaki A.K. isimli zanlı yakalandı.

Zanlının hırsızlık, parada sahtecilik, uyuşturucu madde ticareti ve imalatı, kasten yaralama, cinsel saldırı ve şantaj gibi birçok suçtan kaydının bulunduğu tespit edildi.

Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyon sonucunda gözaltına alınan şüpheli, Kdz. Ereğli Adliyesi’ne çıkarıldı.


Etiketler: #zonguldak

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