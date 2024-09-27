Ereğli'de çok sayıda suçtan aranan şahıs yakalandı

Yayınlanma: 27.09.2024 - 08:58

Güncelleme: 27.09.2024 - 08:59

Karadeniz Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı Kızılca Jandarma Karakol Komutanlığı’na bağlı asayiş ekiplerince düzenlenen operasyonda 35 yaşındaki A.K. isimli zanlı yakalandı.

Zanlının hırsızlık, parada sahtecilik, uyuşturucu madde ticareti ve imalatı, kasten yaralama, cinsel saldırı ve şantaj gibi birçok suçtan kaydının bulunduğu tespit edildi.

Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyon sonucunda gözaltına alınan şüpheli, Kdz. Ereğli Adliyesi’ne çıkarıldı.