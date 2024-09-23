Zonguldak’ta feci kaza... Otomobil kanala düştü: 2 yaralı

Zonguldak’ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Zonguldak’ta feci kaza... Otomobil kanala düştü: 2 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 23.09.2024 - 13:57

Zonguldak’ın Kozlu ilçesi Değirmenağzı mevkiindeki 2. tünel çıkışında, S.Y. yönetimindeki 67 DD 197 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarındaki kanala düştü.

Araçta bulunan sürücü S.Y. ve yolcu N.Y., kaza sonucunda sıkıştı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis, sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Kozlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, sıkışan yaralıları başarılı bir şekilde kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar, ambulanslarla Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜN) Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #zonguldak

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