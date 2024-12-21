Ergene'de feci olay: Trenin çarpmasıyla hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yolcu treninin çarptığı bir yaya hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ergene'de feci olay: Trenin çarpmasıyla hayatını kaybetti
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İHA
Yayınlanma: 21.12.2024 - 15:59

Olay, Ergene'ye bağlı Cumhuriyet Mahallesi eski Çorlu Panayır yeri su kuyuları mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, yolcu treni, o sırada tren yolunda yaya halinde bulunan Şakir Güler isimli yurttaşa çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Güler'i görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, Şakir Güler'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazanın meydana geldiği yerde Şakir Güler'e ait olduğu değerlendirilen bir araç da park halinde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.


Etiketler: #yolcu treni #tren #ergene
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