Erhan Erkut'tan 'Sistem Çaresiz Eğitim Sizde'
Pandemi var olan eğitim sistemini daha çok sorgulamamıza, geleceğin eğitimi nasıl olmalı sorusunu daha çok sormamıza yol açtı. Geleceğin eğitimini inşa ederken hepimizin daha cesur sorular sorması gerekiyor. İşte Erhan Erkut, Sistem Çaresiz Eğitim Sizde’de bu cesareti gösterip soruyor: Bilişim toplumunda dünde kalmış bir eğitim modelini sürdürmek mümkün ve yararlı mı?
Bu kitap eğitimin nasıl değiştiğini ve geldiğimiz noktada velilerle öğrencilerin daha iyi bir gelecek için neler yapabileceklerini anlatıyor. Çocukları belirsiz bir geleceğe daha iyi hazırlamak hem mümkün hem de kolay, fakat bilinçli adımlar gerektiriyor. Gelecek daha güzel olabilir
X ve Y kuşakları kendilerini okulun kısıtlayıcı ve yaratıcılıktan yoksun disiplininden kurtaran, onlara gerçek beceriler ve yetkinlikler kazandıran yenilikçi, dinamik bir eğitim sistemi istiyorlar. Onlara istedikleri geleceği vermek için anne babalar, öğretmenler, öğrenciler, kendini dünyadan ve gelecek kuşaklardan sorumlu hisseden herkes “Eğitim Bizde!” demeli.
Erhan Erkut’tan geleceğin eğitimi konusunda anne babalar, öğrenciler ve eğitim profesyonelleri için vazgeçilmez bir başucu kitabı: Sistem Çaresiz Eğitim Sizde!
Erhan Erkut:
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