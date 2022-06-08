Erik tarlası soyulan çiftçiden hırsıza: 'Bu nasıl işçilik, kendisiyle çay içmek istiyorum'

08 Haziran 2022 Çarşamba, 12:50

İznik’e bağlı Ömerli Mahallesi Pazaryeri mevkiinde çiftçi Selçuk Kaygısızoğlu’na ait 3 dönümlük tarlada bulunan 160 ağaç erik bir gecede toplandı.

Ertesi gün tarlasına geldiğinde karşılaştığı manzarayı anlatan çiftçi Kaygısızoğlu, “Dün akşam tarlama geldim erik ağaçlarında noksanlığı fark ettim. Ondan sonra bütün tarlayı gezmeye başladım. Hepsi toplanmış ve yere bir tane erik düşürülmeden 160 ağacımın komple eriklerinin toplandığını gördüm" dedi.

Selçuk Kaygısızoğlu, hırsızların çok profesyonel olduğunu belirterek "Bu nasıl kaliteli bir işçilik merak ediyorum. Bu nasıl bir kaliteli hırsız ki bir çay içmek istiyorum onunla” ifadelerini kullandı.

Çiftçinin şikâyeti sonrası hırsızlık olayı ile ilgili tahkikat başlatıldı.



