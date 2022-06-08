Erik tarlası soyulan çiftçiden hırsıza: 'Bu nasıl işçilik, kendisiyle çay içmek istiyorum'

Bursa’da bir erik tarlasından 160 ağaç eriği bir gecede toplayıp çalan hırsızlar tarla sahibini şok etti. 160 ağaç eriğin toplandığını gören çiftçi, “Çok profesyoneller, işçilik güzel, kendisi ile çay içmek istiyorum” dedi.

İHA
08 Haziran 2022 Çarşamba, 12:50
Erik tarlası soyulan çiftçiden hırsıza: 'Bu nasıl işçilik, kendisiyle çay içmek istiyorum'
Abone Ol google-news

İznik’e bağlı Ömerli Mahallesi Pazaryeri mevkiinde çiftçi Selçuk Kaygısızoğlu’na ait 3 dönümlük tarlada bulunan 160 ağaç erik bir gecede toplandı.

Ertesi gün tarlasına geldiğinde karşılaştığı manzarayı anlatan çiftçi Kaygısızoğlu, “Dün akşam tarlama geldim erik ağaçlarında noksanlığı fark ettim. Ondan sonra bütün tarlayı gezmeye başladım. Hepsi toplanmış ve yere bir tane erik düşürülmeden 160 ağacımın komple eriklerinin toplandığını gördüm" dedi.

Selçuk Kaygısızoğlu, hırsızların çok profesyonel olduğunu belirterek "Bu nasıl kaliteli bir işçilik merak ediyorum. Bu nasıl bir kaliteli hırsız ki bir çay içmek istiyorum onunla” ifadelerini kullandı.

Çiftçinin şikâyeti sonrası hırsızlık olayı ile ilgili tahkikat başlatıldı.


Bursa İznik Erik hırsızlık

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler