Erik zam şampiyonu oldu! Fiyatı el yakıyor

Baharın gelmesiyle birlikte ilk erikler de raflarda yerini almaya başladı.

cumhuriyet.com.tr
01 Nisan 2022 Cuma, 11:15
Erik zam şampiyonu oldu! Fiyatı el yakıyor
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Bir sosyal medya kullanıcısı bir süper market zincirinde satışa sunulan Erik'in fiyatının 690 lira olduğunu paylaştı.

İçinde en fazla 10 tane erik bulunan paketle ilgili sosyal medyada yorum yağdı.



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