Erik zam şampiyonu oldu! Fiyatı el yakıyor
Baharın gelmesiyle birlikte ilk erikler de raflarda yerini almaya başladı.
Bir sosyal medya kullanıcısı bir süper market zincirinde satışa sunulan Erik'in fiyatının 690 lira olduğunu paylaştı.
İçinde en fazla 10 tane erik bulunan paketle ilgili sosyal medyada yorum yağdı.
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