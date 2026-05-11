Erinç Sağkan’dan 'Esra Işık' açıklaması: 'Mutluluk verici'

Muğla’nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı çevresinde acele kamulaştırma kararlarını protesto gösterilerinin ardından “görevi yaptırmamak için direnme” ve “hakaret” suçlarından hakkında dava açılan Esra Işık’ın tahliyesine karar verildi.

Milas 3. Asliye Ceza Mahkemesi, tutukluluk durumunu incelediği Işık hakkında açılan davadaki delil durumu, suçun vasıf ve mahiyeti ile yargılamanın geldiği aşamayı dikkate alarak adli kontrolle tahliyesini kararlaştırdı.

TBB Başkanı Erinç Sağkan, Akbelen Ormanı çevresindeki tarım arazilerinin kamulaştırılmasına karşı çıktığı için tutuklanan Esra Işık'ın tahliyesine ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Esra Işık’ın az önce tahliye edildiği bilgisi geldi. Danıştay’da verilen yürütmeyi durdurma kararı ile birlikte değerlendirince ayrıca mutluluk verici" dedi.