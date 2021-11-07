Erinç Sağkan TBB Başkanlığı’na aday oldu

07 Kasım 2021 Pazar, 11:26

TBB’nin 4-5 Aralık 2021 tarihinde Ankara’da yapılacak genel kurulunda mevcut başkan Metin Feyzioğlu’nun karşısına çıkacak isim belli oldu. Baro başkanlarının ‘çoklu baro’ yasasına karşı yaptığı eylemde aktif rol alan Ankara Baro Başkanı Erinç Sağkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada TBB Başkanlığı’na adaylığını duyurdu.

Sağkan, şunları belirtti:

“Hukukun üstünlüğünün ve insan haklarının teminatı, şeffaf, adil ve katılımcı bir TBB’yi yeniden var etmek için 4-5 Aralık 2021 tarihinde yapılacak Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu’nda birlik başkanlığına adaylığımı, tüm kamuoyuna büyük bir heyecan ve saygı ile bildiririm. Savunmanın ağır ve organize bir saldırı altında yargı üçlemesinden soyutlanmaya ve parçalanmaya çalışıldığı bu dönemde, tüm baroların katkı ve katılımı ile savunmayı yeniden vazgeçilmezliğine ve saygınlığına hep birlikte kavuşturacağız.”

İKİNCİ BAROLAR FEYZOĞLU'NU DESTEKLEYECEK

Baroların karşı çıktığı ‘çoklu baro’ yasasıyla TBB seçimlerinin kaderini de etkileyecek değişiklik yapıldı. Daha önce barolar, TBB Genel Kurulu’nda, üye sayıları oranında temsil ediliyordu. Çoklu baro yasasıyla TBB’nin 477 olan delege sayısı 348’e düşürüldü. En çok üyeye sahip İstanbul, Ankara ve İzmir barolarının temsil gücü azaltıldı. İstanbul Barosu’nun delege sayısı 137'den 14’e, Ankara Barosu’nun delege sayısı 53’ten 8’e ve İzmir Barosu’nun delege sayısı 30’dan 5’e düşürüldü. Daha az üyeye sahip Anadolu barolarının ise delege sayısı arttırıldı.

Kulislerde bu değişikliğin Metin Feyzioğlu için yapıldığı konuşuldu. Ayrıca yasayla 5 binin üzerinde avukat olan şehirlerde 2 bin avukatın imzasıyla ikinci baro kurulabileceği düzenlendi. Ankara ve İstanbul’da kurulan ikinci baroların Metin Feyzioğlu’nu desteklemesi bekleniyor.