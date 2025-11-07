Erkam Yıldırım, İstanbul Havalimanı'nı birbirine kattı: 'Babamın kim olduğunu biliyor musun?'

Eski Başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın iki hafta önce gerçekleştirdiği seyahatin ardından İstanbul Havalimanı'nda taşımakta olduğu 5 valizini aramak isteyen gümrük muhafaza memurlarıyla gerginlik yaşadığı iddia edildi.

Onlar TV'den Timur Soykan'ın haberine göre; Yıldırım, görevlilere hakaretler savurdu ve yaşanan gerginlik tutanak altına alındı.

Sedat Peker'in çekmiş olduğu videolarda hakkında 'yurtdışında uyuşturucu ticareti yaptığı' iddiasıyla gündeme gelen Erkam Yıldırım, bu kez İstanbul Havalimanı'nda büyük bir gerginliğe neden oldu.

Yaklaşık 2 hafta önce tarifeli uçakla gerçekleştirdiği seyahatin ardından beraberinde getirdiği 5 valizle birlikte İstanbul Havalimanı'na geldi.

VALİZLERİ ARAMAK İSTEYEN MEMURLARA HAKARET

Yıldırım'ın taşıdığı valizleri aramakla görevli olan gümrük muhafaza memurları, bu işleme başlayacakları sırada Yıldırım memurlara tepki gösterdi. İddiaya göre Yıldırım, "Ben Binali Yıldırım'ın oğluyum, sen bana bu muameleyi nasıl yapıyorsun" ifadelerini kullandı.

Sinkaflı küfürler ve hakaret dolu sözler sarf ettiği iddia edilen Yıldırım hakkında tutanak tutuldu.

Olay sonrası Havalimanı'nda görevli müdür yardımcıları Yıldırım'ın valizlerinin kontrol edilmesine ikna etti ve ardından Yıldırım, Havalimanı'ndan ayrıldı.

CENGİZ'İN OĞLU DA ZORLUK ÇIKARMIŞ

Soykan, bu olayla beraber daha önce de benzer bir olayın Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz'in oğlu ile yaşandığını hatırlattı. İddiaya göre; Cengiz'in oğlu, özel jeti ile havalimanına iniş yaptıktan sonra uçakta taşıdığı 15 koli porselen eşyayı da havalimanından geçirmek istedi.

Gümrük muhafaza memurlarının söz konusu kolilerin 'gümrüğe tabi' olduğunu ve belgelerinin eksik olduğunu belirtmesinin ardından eşyalara el konuldu ve koliler depoya kaldırıldı. Bu durum karşısında Cengiz'in oğlunun ağır hakaretler savurduğu, havalimanını terk etti. Sonrasında Havalimanı'na geri dönerek eşyaları geri aldı. Bu olay hakkında da tutanak tutuldu.