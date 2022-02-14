Erkan Baş kimdir?

14 Şubat 2022 Pazartesi, 19:42

Akademisyen ve siyasetçi olan Erkan Baş, 2009 yılında Türkiye Komünist Partisi(TKP) genel başkanlığı yaptığı günden beri aktif siyaset hayatında en çok konuşulan ve merak edilen isimlerden biri oldu. HDP’den milletvekili seçilen ve daha sonra Türkiye İşçi Partisi(TİP)’ne geçen Erkan Baş’ın siyasi kariyeri oldukça genç yaştan başlamıştır.

Erkan Baş, Almanya’nın Berlin şehrinde 14 Temmuz 1979 tarihinde dünyaya geldi. Yugoslavya göçmeni olan ailesi, Boşnak bir kökenden gelir. Erkan Baş’ın babası Almanya’ya işçi olarak gidenlerden, annesi ise bir süre tekstil işçisi olarak çalışmış bir ev hanımıdır.

İlköğretim, ortaöğretim ve lise eğitimlerini İstanbul’da tamamlayan Erkan Baş, Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Bilim Tarihi bölümünde tamamladıktan sonra bir süre İstanbul Teknik Üniversitesinde, İnsan ve Toplum bölümünde misafir öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Üniversitenin yemekhane işçilerinin hakları için vermiş olduğu mücadele nedeniyle okul yönetiminin aldığı karar neticesinde görevinden uzaklaştırılmıştır.

Erkan Baş, çok genç yaşta Sosyalist İktidar Partisi’ne üye olmuş ve bu parti içinde faaliyet göstermeye başlamıştır. Sonrasında kurulan Türkiye Komünist Partisi’nde çalışmaya başlamış ve birçok sorumluluk üstlenmiştir. 2008 1 Mayıs’ında Taksim Meydanında basın açıklaması gerçekleştirmiştir.

Aydemir güler, TKP 9.Kongoresinde genel başkanlık görevini bıraktığını ifade ettiğinde, onun yerine genel başkan olarak Erkan Baş seçilmiştir. Bu politika istenen başarıyı sağlayamayınca, kongrede alınan kararla TKP genel başkanlık makamı kalkmıştır ve parti merkez komitesi tarafından liderlik edilmesi kararlaştırılmıştır.

2014 yılında parti içinde yaşanan ayrışmada Erkan Baş Halkın Türkiye Komünist Partisi(HTKP) safında yer almıştır ve bu partide genel sekreterlik görevini yürütmüştür. Daha sonrasında Türkiye İşçi Partisi(TİP)’i kuran Erkan Baş 2018 genel seçimlerde Halkların Demokratik Partisi(HDP)’nden milletvekili adayı olup, seçilmiştir. Seçildikten sonra tekrar TİP’e geçmiştir.