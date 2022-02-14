Erkan Baş kimdir?
Gündeme dair açıklamaları ile sürekli gündem olan Türkiye İşçi Partisi(TİP) Genel Başkanı Haydar Baş kimdir? Haydar Baş’ın hayatı ve siyasi kariyeri.
Akademisyen ve siyasetçi olan Erkan
Baş, 2009 yılında Türkiye Komünist Partisi(TKP) genel başkanlığı yaptığı günden
beri aktif siyaset hayatında en çok konuşulan ve merak edilen isimlerden biri
oldu. HDP’den milletvekili seçilen ve daha sonra Türkiye İşçi Partisi(TİP)’ne
geçen Erkan Baş’ın siyasi kariyeri oldukça
genç yaştan başlamıştır.
Erkan Baş, Almanya’nın Berlin şehrinde
14 Temmuz 1979 tarihinde dünyaya geldi. Yugoslavya göçmeni olan ailesi, Boşnak
bir kökenden gelir. Erkan Baş’ın babası Almanya’ya işçi olarak gidenlerden,
annesi ise bir süre tekstil işçisi olarak çalışmış bir ev hanımıdır.
İlköğretim, ortaöğretim ve lise
eğitimlerini İstanbul’da tamamlayan Erkan Baş, Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesinde Bilim Tarihi bölümünde tamamladıktan sonra bir süre
İstanbul Teknik Üniversitesinde, İnsan ve Toplum bölümünde misafir öğretim
üyesi olarak çalışmıştır. Üniversitenin yemekhane işçilerinin hakları için
vermiş olduğu mücadele nedeniyle okul yönetiminin aldığı karar neticesinde
görevinden uzaklaştırılmıştır.
Erkan Baş, çok genç yaşta
Sosyalist İktidar Partisi’ne üye olmuş ve bu parti içinde faaliyet göstermeye
başlamıştır. Sonrasında kurulan Türkiye Komünist Partisi’nde çalışmaya başlamış
ve birçok sorumluluk üstlenmiştir. 2008 1 Mayıs’ında Taksim Meydanında basın
açıklaması gerçekleştirmiştir.
Aydemir güler, TKP 9.Kongoresinde
genel başkanlık görevini bıraktığını ifade ettiğinde, onun yerine genel başkan
olarak Erkan Baş seçilmiştir. Bu politika istenen başarıyı sağlayamayınca,
kongrede alınan kararla TKP genel başkanlık makamı kalkmıştır ve parti merkez
komitesi tarafından liderlik edilmesi kararlaştırılmıştır.
2014 yılında parti içinde yaşanan
ayrışmada Erkan Baş Halkın Türkiye Komünist Partisi(HTKP) safında yer almıştır
ve bu partide genel sekreterlik görevini yürütmüştür. Daha sonrasında Türkiye
İşçi Partisi(TİP)’i kuran Erkan Baş 2018 genel seçimlerde Halkların Demokratik
Partisi(HDP)’nden milletvekili adayı olup, seçilmiştir. Seçildikten sonra
tekrar TİP’e geçmiştir.
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