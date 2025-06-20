Erkek şiddeti: Çocuğunun mezuniyetine giderken darbedildi!

Olay, Arnavutköy 30 Ağustos Caddesi’nde, Şehit Er Tuncay Türken Ortaokulu’na yakın bir sokakta meydana geldi.

İddiaya göre, N.V. isimli kadın, çocuğunun mezuniyet töreni için bölgeye geldiği sırada, boşanma aşamasında olduğu eşi M.V. ile karşılaştı.

M.V. sokakta bir anda N.V.’ye saldırarak darbetti. Yaşanan saldırı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, M.V.’nin hızla kadının üzerine yürüyerek darbettiği anlar yer aldı. Saldırıya uğrayan kadın, olay sonrası polis merkezine giderek şikayetçi oldu ve darp raporu aldı.

Polis ekipleri saldırgan hakkında yasal işlem başlattı.



