Cumhuriyet Gazetesi Logo
Erkek şiddeti durmuyor: Cezaevinden çıkıp, evli olduğu kadını öldürdü!

Erkek şiddeti durmuyor: Cezaevinden çıkıp, evli olduğu kadını öldürdü!

4.07.2025 12:32:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Erkek şiddeti durmuyor: Cezaevinden çıkıp, evli olduğu kadını öldürdü!

Amasya'da kısa süre önce cezaevinden çıkan Yunus Köse adlı erkek, evli olduğu kadını tabancayla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti. Dört çocuk annesi kadın kurtarılamadı.

Beyazıtpaşa Mahallesi'nde geç saatlerde evli olduğu Kader Köse (30) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışan Yunus Köse (35), tabancayla kadını vurdu. Sonrasında da aynı tabancayla kendini vurarak intihar etti.

Seslerin duyulması üzerine mahalleye polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içindeki kadın, ambulansla kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kocasının cenazesi de yapılan inceleme sonrası aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

"ANNESİNİ ARAYIP HELALLİK İSTEMİŞ"

Alacak borç meselesi yüzünden hapse girdiği söylenen Yunus Köse'nin kısa bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi. Yunus Köse'nin amcası Hüseyin Köse, "Cezaevinden çıkmıştı. İki gün olmuş. Annesini arayıp haklarını helal etmelerini istemiş. Başka bir şey bilmiyorum" diye konuştu.

Geride 4 çocuk bırakan çiftin yakınları da morgun önünde gözyaşı döktü.

İlgili Konular: #amasya #kadın cinayeti #erkek şiddeti

İlgili Haberler

İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesinin üzerinden geçen dört yılda 1310 kadın katledildi: ‘Şiddeti cesaretlendiriyor’
İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesinin üzerinden geçen dört yılda 1310 kadın katledildi: ‘Şiddeti cesaretlendiriyor’ Sözleşmeden çıkılan 1 Temmuz 2021’den bu yana 982 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. Prof. Dr. Feride Acar, mimarlarından olduğu İstanbul Sözleşmesi’nin önleme ve koruma ilkelerine dikkat çekti.
Şüpheli kadın ölümü: Kaldığı apartta cansız bedeni bulundu!
Şüpheli kadın ölümü: Kaldığı apartta cansız bedeni bulundu! Karaman’da 43 yaşındaki Ayşe Köse, kaldığı apart dairede erkek arkadaşı tarafından ölü bulundu. Şüpheli bulunan ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa’da erkek dehşeti: Kadını sokak ortasında darbetti, tepki gösterenlere de saldırdı!
Şanlıurfa’da erkek dehşeti: Kadını sokak ortasında darbetti, tepki gösterenlere de saldırdı! Şanlıurfa'da sokak ortasında eşini darbeden şahsa çevredeki yurttaşlar tepki gösterdi. Saldırı anları kameraya yansıdı.