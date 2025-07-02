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Şüpheli kadın ölümü: Kaldığı apartta cansız bedeni bulundu!

Şüpheli kadın ölümü: Kaldığı apartta cansız bedeni bulundu!

2.07.2025 12:47:00
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İHA
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Şüpheli kadın ölümü: Kaldığı apartta cansız bedeni bulundu!

Karaman’da 43 yaşındaki Ayşe Köse, kaldığı apart dairede erkek arkadaşı tarafından ölü bulundu. Şüpheli bulunan ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

Tabduk Emre Mahallesi 1554. Sokak’ta bulunan apart dairede sabaha karşı saat 04.00 sıralarında şüpheli bir ölüm yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; Ayşe Köse (43), erkek arkadaşı tarafından evin yatak odasında hareketsiz bir şekilde yerde yatar vaziyette bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde Ayşe Köse’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Köse’nin cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İlgili Konular: #Kadın #Şüpheli ölüm #KARAMAN

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