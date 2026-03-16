Erkeklere göre yapılan koruyucu ekipmanlar kadınlar için risk!

Bu durum, sahada çalışan pek çok kadın sağlık emekçisi için maske, önlük, eldiven ve koruyucu tulumların tam oturmaması, hareket kabiliyetini kısıtlaması ya da yeterli koruma sağlamaması gibi sorunlara yol açıyor.

Cumhuriyet’e konuşan acil tıp uzmanı Benan Koyuncu, “Örneğin bir eldiven geldiğinde çoğu zaman büyük beden geliyor.

Kadınların boy ve beden ortalamaları zaten erkeklerden farklı ama ekipmanlar çoğunlukla erkek bedenine göre oluyor. Sağlık sektörünün yüzde 70’i kadınlardan oluşuyor. O yüzden biz bu durumdan çok etkileniyoruz”dedi.

‘MASKE VE GÖZLÜKLER BÜYÜK GELİYOR’

Pandemi döneminde bu sorunun daha görünür hale geldiğini aktaran Koyuncu, özellikle yüz koruyucu ekipmanlarda ciddi uyum sorunları yaşandığını ifade etti. Pandemide en çok karşılaşılan sorunlardan birinin gözlüklerin ve maskelerin kadınlara büyük gelmesi olduğunu söyleyen Koyuncu, “Özellikle N95 tipi maskeler daha büyük yüzlere göre tasarlanmış oluyor. Kadınların yüzüne tam oturmuyor. Bu da işi zorlaştıran bir durum yaratıyor” ifadelerini kullandı.

Koyuncu, koruyucu tulumların da çoğu zaman kadın çalışanlara büyük geldiğini dile getirdi. Sorunun çözümü için ilk adımın farklı beden seçeneklerinin üretilmesi ve sağlık kurumlarına temin edilmesi olduğunu söyleyen Koyuncu, “Kadın bedenine uygun, ergonomik koruyucu ekipmanların üretilmesi ve tüm hastanelere sağlanması önemli bir ihtiyaç” ifadelerini kullandı.