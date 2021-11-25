'Erken seçim' iddiası: "Tarih belli oldu, Erdoğan görevi ona verdi"

25 Kasım 2021 Perşembe, 08:51

Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan, bugünkü köşe yazısında erken seçime ilişkin bir iddiayı gündeme taşıdı.

" Ankara’da sıcak siyasetin tam göbeğinde olan bir dostum aradı. Yazıya ara verdim çünkü anlattıkları çok önemliydi ve bilgilerinin sağlamlığına her zaman güvenirim" ifadelerini kullanan Takan, yazısını şöyle sürdürdü:

"Dostum, Devlet Bahçeli ve Tayyip Erdoğan’ın peş peşe yaptıkları açıklamaları değerlendirdikten sonra, “Tayyip bey görevi Mücahit Arslan’a verdi. 19 Haziran 2022’de seçim yapılacakmış gibi hazırlıklara başladılar” dedi. Ortalık yanıp kavrulurken ve Cumhur İttifakı ortaklarından keskin bir dille “seçim 2023’de” açıklamaları gelirken dostumun bu iddiasına “şaşırmadım” desem yalan olur."